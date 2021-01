 Als Verkehrsmeister viele Jahre im Straßenbauamt gearbeitet 

Stralsund

Es ist schon ein sehr bewegtes Leben, das Herbert Degler (86) bisher hinter sich hat. In Neuwedel (Hinterpommern) geboren, besuchte der Senior bis zur vierten Klasse die Grundschule in Arnswalde (heute Choszczno). Viele Jahre lebte er in Zarrendorf und erlernte in Stralsund den Beruf des Maurers.

Drei Jahre war Herbert Degler bei der Polizei und kam 1957 nach Grimmen, weil seine Frau hier arbeitete. Beim VEB Kraftverkehr war er Lkw-Fahrer und bildete sich zum Verkehrsmeister weiter. Es folgten 20 Jahre Arbeit beim Straßenbauamt bis zur Rente. „Es war eine schöne Zeit“, meint der Vater von drei Kindern und Großvater von sieben Enkeln und drei Urenkeln. Nun lebt er im Domizil „Kursana“.

Von Christa Driest