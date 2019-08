Parow

Die „Alte Gärtnerei“ in Parow ist zu einem beliebter Anlaufpunkt für all jene geworden, die auf frische Produkte der Region setzen. Dass das so ist, verdanken die Kunden der Initiative des Jugendhauses Storchennest. Durch den Verein ist im Landkreis Vorpommern-Rügen ein Erzeugerverbund entstanden, der gemeinschaftlich seine Waren an Einheimische und Besucher verkauft. Neuester Clou sind Abo-Gemüsekisten mit Rezept.

Spaghetti-Kürbis und Mangold-Rote-Bete-Salat

„Die Leute sind total begeistert von dieser Idee“, sagt Gärtnerei-Chefin Sandra Pöttrich. Das Ganze funktioniert so: Man geht in den Parower Laden, bestellt eine Kiste für 10, 15 oder 20 Euro und gibt ein Abholdatum an. Man weiß nur, dass am Abholtag morgens frisch das Gemüse eingepackt wird, alles andere bleibt eine Überraschung.

„Wir legen immer etwas lange Haltbares wie Wurzelgemüse, etwa mittelfristig Haltbares wie Tomaten und Gurken, aber auch etwas, was gleich verarbeitet werden muss, wie zum Beispiel Kräuter und Salat, in die Kiste. Dazu kommt noch etwas, was die Leute nicht so kennen. Da hatten wir letzte Woche Spaghetti-Kürbis oder davor Mangold-Rote-Bete-Salat“, verrät die Gartenbau-Ingenieurin und ergänzt: „Dazu gibt es immer auch ein einfaches Rezept zum Ausprobieren. Der Kürbis wird zum Beispiel mit Tomatensoße gefüllt und überbacken. Das kam super an.“ Diese Woche packt sie mit Schmorgurken mal was Gängiges mit rein.

Auch der beliebte Kräuterstrauß ist natürlich wieder im Angebot – ebenso wie Zwiebeln, Knoblauch, Gurken sowie zahlreiche Tomaten- und Kartoffelsorten. „Wir haben auf 14 Reihen bestimmt an die 15 Sorten Kartoffeln. Und langsam kommen auch die beliebten lila Bohnen wieder“, lässt Sandra Pöttrich einem das Wasser im Munde zusammenlaufen.

16 Anbieter im regionalen Erzeugerverbund

Neben dem Erzeugerverbund in der „Alten Gärtnerei“ in Parow dienen die Lieferungen an Kindergärten und ein Onlineservice als weitere Vertriebskanäle. „Der Trend zu mehr Regionalität bringt viele Vorteile mit sich. Einerseits wissen die Kunden genau, was sie kaufen und wo ihre Produkte herkommen. Andererseits stärken sie auf diese Weise gezielt die Anbieter in ihrer direkten Nachbarschaft, was letztendlich allen zu Gute kommt“, erklärt der Minister für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit, Harry Glawe.

Zum Erzeugerverbund gehören inzwischen 16 regionale Anbieter aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen. Die Angebotspalette reicht dabei neben traditionellen landwirtschaftlichen Produkten bis zu Weinen aus Solkendorf oder Senf aus Schlemmin. Als gemeinsamer Verkaufsort aller Teilnehmer dient das Ladenlokal in Parow, das sich wenige Kilometer nördlich von Stralsund befindet.

Passende Waren werden nicht nur dienstags bis samstags von 11 bis 17 Uhr in der Gärtnerei in Parow, sondern darüber hinaus direkt an die benachbarte Großküche der Minimanufaktur geliefert, die zum Beispiel viele der umliegenden Kindergärten mit Essen versorgt. „Gerade im ländlichen Raum lassen sich auf diese Weise überaus positive Struktureffekte erzielen und oftmals vorhandene Versorgungslücken schließen. Anders als große Konzerne sind die regionalen Anbieter außerdem viel besser dazu in der Lage, schnell und gezielt auf Verbraucherwünsche zu reagieren und die vor Ort gewünschten Produkte anzubieten“, lobt Glawe das Projekt.

Vertriebsstruktur wird professioneller

Und das Ganze wird weiter entwickelt. Derzeitiges Augenmerk des Erzeugernetzwerkes liegt in einer weiteren Professionalisierung des gemeinschaftlichen Vertriebs. Hierfür soll eine tragfähige und nachhaltige Organisationsstruktur geschaffen werden, die betriebswirtschaftlichen Anforderungen genügt und dem gewünschten Einkaufsverhalten der Verbraucher entspricht. „Mit anderen Worten: Wir wollen die Personalstelle für den Verbund auch aus dem Verbund heraus, also ohne Fördermittel, bezahlen können. Dazu muss sich das Ganze auch rechnen. Spätestens, wenn die Förderung ausläuft, muss uns das gelingen“, setzt Storchennest-Geschäftsführerin Anke Ehrecke das Ziel.

„Zwar setzen viele Kunden derzeit bewusst auf regionale und biologische Produkte, doch selbst in diesem Marktsegment ist es mitunter schwierig, sich gegen die etablierten Anbieter am Markt zu behaupten und mit den aufgerufenen Preisen zu konkurrieren. Daher sind beispielsweise die Themen gesunde Ernährung und die Saisonalität bestimmter Lebensmittel weitere Punkte, über die im Rahmen des Projektes aufgeklärt wird. Verbessern wir die Marktposition der Anbieter, sichern wir Arbeitsplätze oder schaffen sogar neue“, ist Minister Glawe überzeugt.

Wirtschaftsministerium unterstützt Projekt

Und weil das Ministerium von diesem Projekt überzeugt ist, gibt es auch Unterstützung. Im Förderzeitraum von November 2018 bis Oktober 2019 belaufen sich die Gesamtkosten des Projektes auf 32 462 Euro. Schwein unterstützt das Vorhaben aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) in Höhe von 25 970 Euro.

Und das Parower Beispiel macht Schule. So will die Stadt Barth zum Beispiel einen Erzeugerverbund nach gleichem Beispiel etablieren.

Senf, Öl, Wein und Lupinen-Kaffee aus heimischer Produktion Am regionalen Erzeugerverbund beteiligen sich derzeit 16 verschiedene Akteure: die Alte Schlossgärtnerei, die Senfmühle Schlemmin, die LandDelikat Bio Rösterei, der Weinspeicher Solkendorf, die Ostseemühle GmbH, die Gärtnerei am Gutshaus, Der Bienenkönig, der Handelskontor Stralsund, die Kelterei Leithoff, die Darßer Manufructur, der Insel-Verein, die Hafendestillerie und Brauerei GmbH, der Keksdieb, die Minimanufaktur Parow, der Alter Pfarrhof Elmenhorst, die Gärtnerei Schnelles Grünzeug und der Hiddenseer Kutterfisch. Die Gärtnerei in Parow hat Dienstag bis Samstag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Dort werden jetzt Tomaten, Kartoffeln, Zwiebeln, Kräuter, Salat, Gurken und Bohnen verkauft –natürlich erntefrisch aus dem Garten der alten Gutsgärtnerei. Einen Überblick über das Warenangebot, aber auch Bestellmöglichkeiten, zum Beispiel für eine Gemüse-Abokiste finden Neugierige unter

www.vorpommernshop.de. Ideengeber und Anschieber des Projektes ist der Verein „Jugendhaus Storchennest“. Er ist ein anerkannter freier Träger der Jugendhilfe im Landkreis Vorpommern-Rügen. Das Jugendhaus wurde 1993 gegründet, engagiert sich in der Regionalentwicklung und beschäftigt ca. 140 Mitarbeiter. Hauptaugenmerk des Vereins ist es, die vielfältigen Veränderungsprozesse in Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, Kultur und Moral positiv zu gestalten, um die Lebensbedingungen der Menschen im ländlichen Raum zu verbessern.

Ines Sommer