Stralsund

Die historische Villa der ehemaligen Kalkbrennerei an der Franzenshöhe bekommt Unterstützung von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) mit Sitz in Bonn. Sie stellt dem hiesigen Verein Kalkbrennerei 20 000 Euro zur Verfügung. Das Geld soll für die Wiederherstellung der Treppenanlage an der Villa genutzt werden. Auf dem Gelände soll ein soziokulturelles Zentrum geschaffen werden.

Der Betrag kam dank zahlreicher Spenden sowie durch Erträge der Lotterie Glücksspirale zustande. Das Villengebäude ist somit eines der über 580 Objekte, die die DSD eigenen Angaben nach dank Spenden, Erträgen ihrer Treuhandstiftungen sowie aus der Mitteln der Glücksspirale und der Rentenlotterie von Lotto allein in Mecklenburg-Vorpommern fördern konnte.

Akute Schäden: Der Putz bröckelt von der Fassade ab. Quelle: Deutsche Stiftung Denkmalschutz/Siebert

Neoklassizistischer Baukörper

Die Villa der ehemaligen Kalkbrennerei liegt am Rande des Wohngebiets Franzenshöhe, südlich der Stralsunder Altstadt, zwischen der Greifswalder Chaussee und dem Strelasund. Im Norden grenzt die einstige Industrieanlage an das Werftgelände, südlich an die Justizvollzugsanstalt.

Hintergrund: „Die vermutlich Mitte oder auch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts errichtete Villa wurde als Wohnhaus des Fabrikbesitzers O. Broese errichtet und ist gemeinsam mit dem ehemaligen Maschinenhaus, dem Arbeiter- und Wohnhaus (Scheune) sowie dem Kalkbrennofen denkmalgeschützter Bestandteil der historischen Industrieanlage“, führt die DSD in einer Mitteilung aus. Bei der Villa handele es sich um einen „klaren neoklassizistischen Baukörper“. Akute Schäden mit Ablösung des Putzes seien an der gesamten Außenfassade festzustellen und dringend zu beheben.

Von OZ