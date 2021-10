Alte Schwesternschule in Stralsund: Wie geht es weiter mit dem Filetstück?

Stralsund

Beschmierte Hauswände, verwaiste Gebäude am Ende der Lilienthalstraße. Doch in die Entwicklung dieses Stralsunder Filetstücks nahe dem Strelasund kommt endlich Bewegung: Die Hansestadt als Eigentümerin des Areals rund um die alte Schwesternschule – bei den Stralsundern nur Medifa (Medizinische Fachschule) genannt – hat diesen Bereich zum Verkauf ausgeschrieben. Und wie Bauamtsleiter Raith in der Bürgerschaft am Donnerstagabend berichtete, gibt es zwei Interessenten.

Alte Schule: Sanierung plus Neubau

Das scheint klar: Das denkmalgeschützte Gebäude soll saniert werden. Möglich wäre zusätzlich eine öffentliche Nutzung für Kita, Tagespflege und ähnliches. „Dabei ist ein sich unterordnender ergänzender Neubau im Süden des Grundstücks möglich, der die Wirtschaftlichkeit der Gesamtmaßnahme verbessert. Die öffentlichen Nutzungen werden eine angemessene Zugänglichkeit des Denkmals sicherstellen. Auf dieser Grundlage wurde das Grundstück im August dieses Jahres zum Verkauf ausgeschrieben. Der Verkaufsbeschluss wird derzeit vorbereitet und kann voraussichtlich im November in den Ausschüssen und der Bürgerschaft beraten werden“, sagte der Leiter des Amtes für Planung und Bau, Dr. Frank-Bertolt Raith.

Die Schwesternschule in der Lilienthalstraße in Stralsund. 67 Jahre nach der Eröffnung der ersten Schwesternschule wurde 2018 das Licht ausgemacht. Quelle: Stefan Sauer

Was passiert mit Wohnheim?

Und wie sieht es mit dem Wohnheim aus? Angesichts der schlechten Bausubstanz des Schwesternwohnheims und der geringen Raumhöhe in dem Haus hatte sich die Stadt schon 2020 von einer Sanierung im Bestand verabschiedet und stattdessen auf einen Neubau gesetzt (die OZ berichtet)

„Der Bereich soll perspektivisch durch die SWG entwickelt werden, der bereits auch die landseitig angrenzenden Gebäude gehören. Derzeit wird zur Vorbereitung des Verkaufs an die SWG durch die Abteilung Liegenschaften ein Wertgutachten erstellt. Auch hier wird ein zeitnaher Verkauf angestrebt“, erklärte der Bauamtsleiter der Abgeordnetenrunde.

Kommt die Produktionsschule hierher?

Auf die Anfrage der Grünen, ob die Produktionsschule vom Dänholm auf das Areal in Knieper Nord zieht, meinte Dr. Raith: „Wir haben das diskutiert, doch Wasserschaden und Schimmel machen eine Nutzung unmöglich. Wir suchen einen anderen Standort für die Produktionsschule“. Und den werde man in vernünftiger Lage auch finden, schob Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) hinterher. Jürgen Suhr wollte zudem wissen, was mit der „Ansammlung von Bäumen auf dem Areal“ passiere. „Inzwischen ist klar: Es handelt sich dabei nicht um Wald, weil der Baumstreifen keine 25 Meter breit ist“, erklärte Raith nach Gesprächen mit dem Forstamt. Dennoch gehe es nicht darum, die Bäume abzuholzen, warf der OB noch ein.

Kein B-Plan nötig

Klar ist auch ein anderer bisheriger Knackpunkt: Wie Frank-Bertolt Raith auf OZ-Anfrage bestätigte, müsse für die Entwicklung des Bereiches kein Bebauungsplan aufgestellt werden. „Hier können wir nach Baugesetzbuch, Paragra34, einfügen im Bestand.“

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eigentlich sollte das Areal schon längst entwickelt sein. 2013 wollte Helios das Ganze verkaufen. 2016 wollte man sich offiziell wieder selbst um die Immobilie kümmern. Denn es bestand akuter Handlungsbedarf, weil die Einrichtung als Schimmel-Schule Schlagzeilen machte. In manchen Räumen wucherte Schimmel an den Wänden, überall hatte sich ein fauliger Geruch breit gemacht, der Gang zur Toilette glich einer Mutprobe, wie betroffene Schüler der OZ berichteten. Dabei sollte längst ein Umzug ins Krankenhaus West erfolgt sein. Doch die Räume wurde anderweitig gebraucht. Deshalb wollte das Klinikum eine Modernisierung der Berufsschule am angestammten Standort prüfen.

Als die Schüler dann im März 2018 doch aus der Schule raus mussten und schließlich auf den Dänholm umzogen, war von Sanierung keine Rede mehr, viel mehr hieß es von Helios, man wisse nicht, was aus dem Gelände wird.

Eigentum fiel an Stadt zurück

Eigentümerin sowohl der Schule (auf der Liste der Einzel-Denkmäler als Nummer 845 geführt) als auch der Wohnblöcke ist inzwischen wieder die Hansestadt. Nach OZ-Informationen hatte sie einst Damp das Gelände im Zuge des Klinikumsverkaufs überlassen mit der Prämisse, Schule und Wohnheim so lange zu nutzen, wie es betrieblich nötig ist.

Als Nachfolger Helios das Filetstück für sechs Millionen Euro verkaufen wollte, schritt die Stadt ein und erinnerte an die Klausel im Vertrag, dass das Ganze an Stralsund kostenlos zurückfällt, wenn die Schule nicht mehr genutzt wird. Das ist nun passiert.

Von Ines Sommer