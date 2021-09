Altenpleen

Schwerer Unfall auf der L 213 bei Altenpleen (Vorpommern-Rügen): Am Mittwoch hat eine 19-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug in Günz verloren. Sie touchierte einen Baum, wodurch ihr Auto ins Schleudern kam und sich überschlug. Die Fahrerin musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus in Stralsund gebracht werden.

Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn für mehr als eine Stunde halbseitig und während der Bergung sogar kurzzeitig voll gesperrt werden.

Von OZ