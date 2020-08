Altenpleen

„Hier wohne ich, hier kaufe ich.“ So steht es über dem Eingang des Dorfconsums Altenpleen. Für Inhaberin Cornelia Köster war dies fast zehn Jahre lang zugleich Motto wie Hoffnung, dass ein Laden auf dem Dorf seine Berechtigung haben und sich gegen die großen Discounter behaupten könnte.

Jetzt steht fest: Die Hoffnungen haben sich nicht erfüllt. Am 31. August schließt die Chefin ihren Dorfconsum zu.

Nahversorgung auf dem Dorf wurde Modellprojekt

Schritt für Schritt hatte die gelernte Fleischfachverkäuferin seit Oktober 2010 ihren Dorfconsum – das C im Namen steht für Cornelia – in dem in die Jahre gekommenen einstigen Landwarenhaus der Konsumgenossenschaften aufgebaut. Die Renovierung des Ladens stemmte sie gemeinsam mit dem Vermieter der Immobilie, Christian Behrens.

Einige Jahre später übernahm das Land rund 100 000 Euro für die Erweiterung des Baus. Die Nahversorgung in Altenpleen war damit Teil des Modellprojekts „Neue Dorfmitte MV“ geworden. „Damals war man in Schwerin noch stolz auf das hier Geschaffene“, sagt Behrens. Er will nun versuchen, die Einkaufsmöglichkeit im Ort mit einem neuen Anbieter zu sichern.

Soziokultureller Treffpunkt mit Mittagsversorgung

Mit immer neuen Ideen hatte die heute 43-Jährige nicht nur einen anheimelnden Tante-Emma-Laden geschaffen, sondern mit der Eröffnung eines Cafés in einem eigens errichteten Anbau, eine Art soziokulturellen Treffpunkt geschaffen. „Hier haben sich die Rentner aus dem Dorf immer dienstags und donnerstags auf einen Plausch in der Kaffee-Ecke getroffen“, sagt Cornelia Köster.

Sie bot eine Mittagsversorgung an. Handwerker und Bauarbeiter sowie alleinstehende Altenpleener wussten ihre Schnitzel, den Hackbraten, aber auch die Grützwurst zu schätzen. Dafür stellte sich Conny, wie sie im Dorf von vielen genannt wird, selbst hinter den Herd. „Kochen war schon immer mein Hobby“, sagt sie.

Catering-Service als weiteres Standbein

Auch daraus wurde eine ausbaufähige Idee. Cornelia Köster zog noch einen Catering-Service auf. Sie machte ihr neues Angebot mit Flugblättern bekannt, setzte auf Mund-zu-Mund-Werbung. Der neue Service sprach sich rum und nahm dadurch Fahrt auf.

Zuletzt mit drei Mitarbeiterinnen stemmte die engagierte Frau das Projekt Dorfconsum Altenpleen. Vor allem sich selbst hat sie immer in die Pflicht genommen, war viele Tage 13 bis 14 Stunden lang für ihr kleines Unternehmen auf den Beinen. Immer in der Gewissheit, dass mehrere Standbeine für das Geschäft eben besser sind als zwei.

Umsatzeinbruch durch den Straßenbau im Dorf

Und dann kam Corona? „Ja“, sagt Cornelia Köster, „doch die Probleme begannen schon früher“. Damals, als 2016 die Dorfstraße in Altenpleen saniert wurde. Der Dorfkonsum hatte während der Bauphase mit Einbußen zu kämpfen. Ein großer Teil der Laufkundschaft blieb weg. „Viele wollten nicht sechs, sieben Minuten an den Ampeln der einseitig gesperrten Straße warten, wichen über Nebenstrecken aus“, vermutet die Chefin.

Doch während der Umsatz einbrach, mussten dennoch die Kosten für Ladenmiete, Energie und die Löhne der Mitarbeiter beglichen werden. „Ich habe zu der Zeit bereits viele private Mittel hineingesteckt – immer in der Hoffnung, ich würde da schon wieder rauskommen aus dem Loch, das sich zu öffnen begann“, sagt Cornelia Köster. Nun beginnt ihre Stimme doch noch zu zittern, obwohl sie sich das verkneifen wollte. Die Erinnerung und das Gespräch darüber nimmt sie sichtbar mit.

Corona-Krise verschärfte die wirtschaftlichen Probleme

Der Ausbruch der Corona-Pandemie hat schließlich die Probleme für den Dorfconsum weiter verschärft. „Ich musste immer den Sommer nutzen, um für das Geschäft ein Polster aufzubauen, mit dem wir über den Winter kamen“, sagt sie und weiß jetzt: „Mit Corona war das nicht möglich.“

Wer jetzt in der Stadt unterwegs war, kaufte seine Vorräte gleich dort. Während des Lockdowns brach das Geschäft mit dem Mittagessen bis auf ein paar Außerhausverkäufe ein. Der Partyservice war plötzlich kaum noch nachgefragt und auch die Rentner, die so gerne in die Kaffee-Ecke gekommen waren, machten sich jetzt wegen der Pandemie-Gefahren rar.

Hilfsversuch über soziale Netzwerke

Bei allem Kummer kann Cornelia Köster auch noch lächeln. „Viele aus dem Ort haben in Whatsapp-Gruppen ihre Freunde und Bekannten auf die Lage des Dorfconsums aufmerksam gemacht. Mitarbeiter der Amtsverwaltung versuchten, das Mittagsgeschäft hochzuhalten.“ Sie selbst hat sich bemüht, ihre Mitarbeiter während April und Mai über Kurzarbeit zu halten.

Seit Ende Juni führte Cornelia Köster den Laden allein weiter, kündigte schließlich den Mietvertrag. „Ich musste versuchen, bis Ende August so viel wie möglich aus dem Bestand zu verkaufen, um über den Räumungsverkauf noch mit einem blauen Auge davonzukommen. Vielleicht gibt es noch einen Sonderverkauf. Dann ist Schluss.“

Wie es mit ihr weitergeht? „Ich bin noch nicht dazu gekommen, darüber nachzudenken. Erst einmal das Geschäft vernünftig abwickeln. Alles andere wird sich finden“, sagt sie.

Am 13. Oktober 2020 hätte der Dorfconsum seinen zehnten Geburtstag gefeiert.

Von Jörg Mattern