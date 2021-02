Altenpleen

Keine gute Nachricht zum Jahresstart: Die Amtsumlage für die sechs Gemeinden des Bereiches Altenpleen wird 2021 steigen. Und zwar um rund 130 000 Euro insgesamt. Für die einzelnen Gemeinden liegt die Steigerung zwischen 10 000 und 35 000 Euro. Das liegt vor allem an einer neuen Stelle für Bürgerdienste, die im Ordnungsamt geschaffen werden soll: Ein Außendienst, der auch Corona-Kontrollen übernehmen muss. Andererseits muss für Personalkosten eine tarifliche Steigerung von 1,4 Prozent berücksichtigt werden.

Verwaltung kostet die Gemeinden 1,5 Millionen Euro

Insgesamt liegt der Finanzbedarf des Amtes Altenpleen bei rund 2,9 Millionen, nach Abzug der Einnahmen bleiben 1,5 Millionen, die per Umlage aufgeteilt werden müssen, denn die Gemeinden sind dazu verpflichtet, den Haushalt ihrer Amtsverwaltung auszugleichen. Das geschieht übrigens nicht nur über die allgemeine Amtsumlage, sondern auch über die Schulumlage, mit der die Gemeinden ihre zwei Schulen in Prohn und Altenpleen finanzieren.

Die Kranich-Grundschule in Altenpleen besuchen 297 Schüler. Für den Betrieb sind 450 000 Euro nötig. 294 Mädchen und Jungen gehen in Prohn zur weiterführenden Schule. Hier sind in diesem Jahr 455 000 Euro für die Ausgaben eingeplant.

Außerdem gibt es eine Sonderumlage für die Jugendarbeit von insgesamt rund 20 000 Euro, die ebenfalls auf die sechs Gemeinden aufgeteilt wird.

Amt investiert eine halbe Million für die beiden Schulen

Und weil die Schulen in Amtsträgerschaft sind, müssen über den Amtshaushalt, der letzte Woche beschlossen wurde, auch die Investitionen laufen. Rund eine halbe Million Euro werden ausgegeben. So sind für die Gestaltung der Außenanlagen der Kranich-Grundschule – letzte Etappe der Umbau- und Sanierungsmaßnahmen – 192 000 Euro vorgesehen. 143 000 davon fließen als Förderung in die Altenpleener Amtskasse.

183 000 Euro sind für die Anschaffung digitaler Geräte für die Schulen, aber auch für einen neuen PC-Arbeitsplatz im Amt, für Schulmöbel und für einen Rasentraktor geplant. 19 000 Euro kommen noch einmal für Werkzeug, kleine Geräte und Kleinmöbel hinzu.

Für multimediale Schule gibt es 100 Prozent Förderung

„Alles, was der multimedialen Schule dient, wird mit 100 Prozent gefördert. Das betrifft bei der Kranich-Grundschule 16 Touchdisplays und zwei Dokumentenkameras. In Prohn sind es sechs dieser Touchdisplays. Insgesamt erwarten wir rund 100 000 Euro Zuschuss für die digitale Technik“, berichtet Kirstin Bosse. Die Kämmerin des Amtes Altenpleen berichtet außerdem, dass 102 000 Euro in die Hand genommen werden, um eine Planung zu erarbeiten, die sich mit der Kapazitätserweiterung in Schule und Hort befasst.

Prohn hat Preis der DEVK gewonnen

Eine erfreuliche Nachricht gab es in der letzten Amtsausschuss-Sitzung auch noch: Die Regionale Schule „An der Prohner Wiek“ in Prohn bekommt 10 000 gespendet, wofür weitere zwei Touchdisplays angeschafft werden können. „Wir haben bei einem Wettbewerb der DEVK namens smarte Schule mitgemacht. 4800 Einrichtungen haben sich beteiligt, 200 wurden ausgewählt, und wir haben letztendlich das Rennen gemacht. Darüber freuen wir uns natürlich riesig“, merkte Schulleiter Kay Ahlmeyer, auch Abgeordneter in der Gemeinde Prohn, an.

Amt Altenpleen wächst und hat erstmals 7500 Einwohner Die Amtsumlage in Altenpleen ist um 130 000 Euro gestiegen und beläuft sich insgesamt auf 1,458 Millionen Euro. Insgesamt kostet die Amtsverwaltung pro Jahr rund 2,9 Millionen, zieht man die erwirtschafteten Einnahmen und Zuweisungen ab, bleibt die oben genannte Summe, die laut Gesetz auf die Kommunen umgelegt werden muss, so dass keine Defizite entstehen können. Das Amt hat übrigens 7456 Einwohner, das ist der beste Wert seit Bestehen des Amtes 1993. Die Belastung für die sechs Gemeinden des Amtes Altenpleen sieht in diesem Jahr konkret so aus: Prohn: 405 597 Euro (2020: 371 547 Euro), Klausdorf: 134710 (123 641), Altenpleen: 186 902 (168 851), Groß Mohrdorf: 141 478 (131 343), Preetz: 208 654 (188 079) und Kramerhof: 380 957 (345 037). Die Jugendarbeit, ebenfalls per Umlage bezahlt, lassen sich die Gemeinden rund 20 000 Euro kosten. Prohn zahlt 5500 Euro, Altenpleen 2500, Groß Mohrdorf 1900, Preetz 2800, Klausdorf 1800 und Kramerhof 5200 Euro. iso

Pro-Kopf-Verschuldung liegt bei 120 Euro

2017 musste das Amt für den Ausbau der Grundschule einen Kredit über 1,042 Millionen Euro aufnehmen. Im Haushaltsjahr 2021 sind Tilgungen in Höhe von 35 336,00 Euro und Zinsen in Höhe von 6830,73 Euro dafür zu leisten. Damit wird der Schuldenberg Ende des Jahres auf rund 900 000 Euro gesunken sein. Neue Kredite werden nicht aufgenommen. Die Pro-Kopf-Verschuldung im Amtsbereich liegt aufgrund der bisherigen Kredit-Verbindlichkeiten bei 120 Euro. Im Verhältnis zu anderen Ämter mit ihren Gemeinden ist das eher wenig.

