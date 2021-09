Altenpleen

Auf diese Nachricht haben die Freunde des Pferdesports in Altenpleen lange gewartet. Der Untergrund des Reitplatzes kann nun endlich professionell hergerichtet werden. Innenminister Torsten Renz (CDU) überbrachte die frohe Kunde in Form eines Fördermittelbescheides aus dem Strategiefond des Landes. 50000 Euro sichert dieser nun dem Reit- und Fahrverein Altenpleen für die Instandsetzung des Reitplatzes und der Beleuchtung der Außenanlage zu.

Instandsetzung nach über 50 Jahren

Seit 52 Jahren gibt es den Verein bereits. Erst vor zwei Jahren übernahm Wiebke Kuss den Vorsitz von ihrer Oma, die den Verein aufbaute und 50 Jahre lang leitete. „Der Reitplatz ist noch in dem Zustand, wie es hier damals vorgefunden wurde. Es wurde nie wirklich ein Platz angelegt“, erklärt die Vereinsvorsitzende. „Es gibt keine Draninage, im Sommer staubt es sehr stark und der Platz ist durchzogen von Dellen. Der Untergrund ist dann mal weicher, mal fester“, so Wiebke Kuss.

Solch ein Untergrund erfordert dann auch eine besondere Vorsicht, um Verletzung von Reiter und Pferd auszuschließen. An Durchführungen von Turnieren ist hier natürlich nicht zu denken. „Der Platz muss jetzt so aufgebaut werden, dass er sowohl für Pferde als auch Reiter angemessen ist. Dafür sind mehrere Schichten notwendig. Die Drainage muss Wasser ableiten, wenn es zu viel wird, das Sandgemisch aber auch so viel speichern, dass die Staubentwicklung reduziert wird“, erklärt Wiebke Kuss, die bereits in der nächsten Woche den Reitplatzplaner erwartet und die Arbeiten am liebsten noch in diesem Jahr abschließen möchte. Ob dann eines Tages hier auch Turniere stattfinden können, muss erst noch ausgelotet werden. „Vielleicht irgendwann Turniere im Breitensportbereich. Der Weg dahin ist aber noch lang“, meint Wiebke Kuss.

Förderung aus Strategiefond geglückt

In den letzten zwei Jahren hat sich die Vereinschefin intensiv ihrem Plan von der Instandsetzung des Reitplatzes gewidmet. Viele Gespräche sind geführt worden. In der Gemeinde fand sie im Bürgermeister Rainer Behrndt und der Leitenden Verwaltungsbeamtin Ines Materna Braun willige Unterstützer. Gemeinsam gewannen sie Landtagsmitglied Dietmar Eifler (CDU) für die Idee, das Projekt Reitplatz für eine Förderung aus dem Strategiefond vorzuschlagen.

Zwischen 70 und 85 Kinder nutzen die Anlage des Reit- und Fahrvereins, der auch Therapiereiten anbietet. „Daher bin ich froh, dieses Projekt noch in dieser Legislaturperiode ermöglichen und zum Abschluss bringen zu können und wünsche sportliche Erfolge, auch beim Bau. Denn die Arbeit mit Kindern prägt diese ein Leben lang“, sagt Dietmar Eifler. Die Erfahrung zeigt, dass viele Mitgliedschaften über Jahrzehnte bestehen bleiben. Das bestätigt Wiebke Kuss. „Wer bei uns angefangen hat, bleibt meistens auch.“ 120 Mitglieder zwischen vier und 84 Jahren widmen sich heute im Verein den Pferden und dem Reitsport.

Land unterstützt identitätsstiftende Maßnahmen

Der Innenminister hat sich bei der Übergabe selbst ein Bild von der Arbeit des Vereins gemacht. „Der Strategiefond, den die CDU-Landtagsfraktion 2016 eingebracht hat soll genau das tun, was wir heute hier machen. Denn die örtlichen Abgeordneten sehen, wo was eingesetzt werden kann und sollte“, sagt Torsten Renz, der die Investition hier an der richtigen Stelle sieht. „Wir wollen identitätsstiftende Maßnahmen unterstützen. Was hier mit Leben erfüllt wird, ist mehr als identitätsstiftend. Das zeigt auch, wie richtig es ist, dass Landtagsabgeordnete vor Ort entscheiden können, was sinnvoll ist. Daher wollen wir den Strategiefond auch verlängern“, so Renz.

„Ohne diese Förderung hätten wir nicht bauen können. Ich danke dem Land, der Gemeinde und dem Verein für die Unterstützung“, sagt Wiebke Kuss, die nun möglichst schnell mit den Arbeiten beginnen möchte. In die geplante Investitionssumme von 66000 Euro muss der Verein 16000 Euro Eigenmittel einbringen. Doch auch hier kann der Reit- und Fahrverein auf Unterstützung bauen.

Von Wenke Büssow-Krämer