Digitalisierung im Amt zwischen schrittweise und Sprint

Altenpleen/Niepars/Franzburg-Richtenberg

E-Government. Die Landesregierung nutzt den Anglizismus gerne öffentlichkeitswirksam. Dahinter steckt das Vorhaben, mit Hilfe der Digitalisierung die öffentliche Verwaltung intern effektiver in ihrer Arbeit aufzustellen und nach außen dem Bürger Möglichkeiten zu bieten, seinen Kontakt mit dem Amt auch vom heimischen Computer aus zu erledigen. In einem Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern kann es Vorteile haben, nicht wegen jedes Formulars aufs Amt laufen zu müssen. Wie viel Digitalisierung ist aktuell schon in den Ämtern rund um Stralsund angekommen?

Management für Elektronische Akten

„Bei uns im Amt Altenpleen läuft es ganz gut“, sagt Ines Materna-Braun und lacht: „Wenn das Internet funktioniert.“ Die leitende Verwaltungsbeamte spielt damit darauf an, dass in Altenpleen das Internet am Dienstag schon den zweiten Tag ausgefallen war. Seit Anfang des Jahres arbeitet die Amtsverwaltung mit dem Dokumenten-Management-System (DMS). „Das heißt, die gesamte Aktenführung wird bei uns elektronisch abgewickelt“, sagt die Verwaltungschefin. Das spart Papier.

Was an Papier mit der Post kommt, wird gescannt

Ist eine Akte erst einmal im Computer angelegt, wird sie vom PC aus weiter bearbeitet. Alles, was elektronisch an Formularen per E-Mail einläuft, wird entsprechen zugeordnet. Was noch als Papier per Post ins Haus kommt, wird an zentraler Stelle von einem Mitarbeiter mittels eines Hochleistungsscanners erfasst und ins System eingepflegt. „Alle Mitarbeiter wurden dafür entsprechend geschult“, so die Verwaltungschefin.

Die Gemeindevertretungen im Amtsbereich nutzen das Sitzungsdienstprogramm. Darüber bekommen Gemeindevertreter Unterlagen für Ausschuss- und Gemeindevertretersitzungen auf ihre Tablets geschickt und können von diesen auch auf das System zurückgreifen.

Gewerbertreibende können Rechnungen elektronisch einreichen

Doch was hat nun der Bürger davon? „Das fängt schon bei der Nutzung unserer Internet Seite an“, sagt Materna-Braun. Auch die Einwohner der sechs Amtsgemeinden können auf den öffentlichen Teil des Sitzungsdienstprogramms zugreifen, sich hier über Termine und Tagesordnungen der Beratungen der Gemeindeparlamente informieren. Die Angebotspalette des Internetauftritts umfasst auch die elektronische Ausgabe des Amtsblattes. Gewerbetreibende können im Amt ihre Rechnungen online einreichen.

Niepars führt 2020 elektronische Verwaltung ein

Nebenan, im Amt Niepars wird noch daran gearbeitet, auf den Stand von Altenpleen zu kommen. „Wir sind da bestimmt noch nicht die Speerspitze der Digitalisierung, sagt Verwaltungschef Peter Forchhammer. Aber es wird gemeinsam mit dem Zweckverband elektronische Verwaltung in Mecklenburg-Vorpommern (eGo-MV) daran gearbeitet. „Unser Ziel ist es, ab dem im zweiten Quartal 2020 das Dokumenten-Management-System für die papierlose Verwaltung im Amt Niepars einzuführen“, sagt Forchhammer.

Etwas Überzeugungsarbeit muss auch noch in den Gemeinden des Amts geleistet werden, künftig die Unterlagen für die Gemeindevertretersitzungen digital zu verwenden. Der leitende Verwaltungsbeamte sieht durchaus Vorteile darin: „Es spart eben viel Aufwand und Papier, etwa einen kommunalen Haushalt mit 50 bis 60 Seiten auszudrucken und per Post zu verschicken.“ Allerdings müssen dazu auch erst alle Adressaten mit den entsprechenden Tablets ausgerüstet werden.

Bürger kommen eher persönlich aufs Amt

Auf der Internetseite des Amtes Franzburg-Richtenberg kann der Bürger bereits auf amtliche Formulare online zugreifen und diese ausfüllen, von der Hundesteueranmeldung bis hin zur elektronischen Melderegisterauskunft. „Das alles derzeit aber noch in begrenztem Maße“, sagt Verwaltungschefin Marita Klatt. Aber ihrer Erfahrung nach, kommen die Bürger derzeit eher noch aufs Amt, um sich zu ihren Angelegenheiten auch beraten zu lassen. „Gewohnheiten ändern sich mitunter schwer“, sagt Marita Klatt. Dennoch wird auch in Franzburg die Digitalisierung der Verwaltung schrittweise umgesetzt. Ohnehin hat der Gesetzgeber das mit dem Onlinezugangsgesetz vorgeschrieben. Bis 2022 sind Bund und Länder danach verpflichtet, ihre Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten.

Von Jörg Mattern