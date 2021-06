Altenpleen

Auch in diesem Jahr führen alle Mehrgenerationenhäuser (MGH) in ganz Deutschland ihre Aktionstage durch, und Altenpleen ist dabei. Los geht’s mit einem Subbotnik unter dem Motto „Anpacken macht sauber“. Das Großreinemachen, zu dem Mehrgenerationenhaus „Uns Hus“ und Kultur- und Sportverein Altenpleen einladen, startet am Sonnabend, dem 5. Juni, um 9.30Uhr.

Die geplanten Aktionen reichen vom Müllsammeln an den Radwanderwegen und in Parks und Wäldchen bis hin zum Saubermachen der Sport- und Spielplätze. Auch das Vorgartenputzen zählt dazu. Dabei darf ruhig auch geschnattert werden, heißt es von den Organisatoren. Denn der Spaß soll nicht zu kurz kommen. Im Anschluss an den Arbeitseinsatz stellt die Volkssolidarität vor „Uns Hus“ Kaffee und Kuchen zur Verfügung.

Organisatoren bitten um Anmeldung

„Es wäre schön, wenn sich die Teilnehmer unter Telefon 0176/ 745995281 anmelden. So können wir die anfallenden Arbeiten im Vorfeld koordinieren. Und natürlich soll auch genug Kaffee und Kuchen für alle da sein“, sagt Jens Räbiger, der das Ganze in Altenpleen organisiert. Und er hat noch eine Bitte: „Die Veranstaltung würden wir gern dokumentieren und auf Fotos festhalten. Die einzelnen Orte fahren wir ab und fotografieren die fleißigen Helfern, wenn sie uns dafür die Einwilligung geben.“

Weitere Aktionstage sollen übrigens folgen. „Wir haben noch einen mit kleinen Überraschungen, die das MGH-Team dann verteilt, vorbereitet. Im Herbst heißt es „Das Mehrgenerationenhaus leuchtet für euch“. Dabei soll das Gebäude in verschiedenen Farben erstrahlen, mehr wird aber noch nicht verraten.

Von Ines Sommer