Altenpleen

Aufgeregt steigen die Kinder in den Hühnerstall. Sie wollen schließlich wissen, ob ihre Hühner fleißig Eier gelegt haben. Und siehe da, die Eiersuche ist erfolgreich. Genau wie das Projekt, das sich die Schüler der 3c in der Kranich-Grundschule im September überlegt hatten. Und das begann so:

„Als wir uns im Sachkunde-Unterricht mit Haustieren beschäftigt haben, fragten sich die Schüler der 3c, ob man nicht auch im Schulgarten Tiere halten könnte“, blickt Lehrerin Cornelia Schulze zurück. Und dann hatte Luis Klomp eine Idee: „Wir haben einen Aushang gestaltet und durften den im Prohner Edeka-Markt aushängen. Wir brauchten ja Hilfe beim Bau eines Tiergeheges. Und dann haben sich die Jäger bei uns gemeldet“, berichtet der Achtjährige. Gemeldet haben sich die Jäger. „Die örtliche Jägerschaft, der Großteil ist im Hegering Altenpleen organisiert, hat den Kindern einen Hühnerstall bauen lassen“, berichtet Andreas Schütt, im Hegering für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. Er war es auch, der gemeinsam mit Johann Blohm, einem ehemaligen Schüler, die Voraussetzungen für das neue Häuschen geschaffen hat. „Johann hat hier viele Stunden gearbeitet, damit wir alles so gut hinbekommen“, dankt Cornelia Schulze ganz herzlich. Unterstützt haben das Projekt auch der Verein Natur und Garten und Bürgermeister Rainer Behrndt, der das Grundstück für die Schulgarten-Erweiterung zur Verfügung stellte.

Die Schüler bedankten sich mit einem Ständchen. Quelle: Christian Rödel

Und was passierte mit den ersten Eiern aus dem Hühnerstall? „Wir haben jedem Kind zwei Stück mit nach Hause gegeben. Nun wollen wir wirtschaftlich denken, die Eier an Lehrer und Eltern verkaufen, um dann von dem Geld Korn für unsere Hühner zu kaufen“, sagt Cornelia Schulze.

Hühnerstall und Freigehege im Altenpleener Schulgarten wurden mit einem richtigen Fest eingeweiht. Die Schüler, die inzwischen ganz viel über das Leben als Hühnerhalter gelernt haben, bedankten sich überglücklich bei Jägern und allen anderen Partnern. Jede Klasse wird künftig Aufgaben übernehmen, damit sich die Tiere wohl fühlen. Bleibt die Frage, wer sich in den Ferien um die Hühner kümmert. „Wir haben mit Herrn Sand einen Altenpleener gefunden, der sich um die Tiere kümmert“, berichtet die Lehrerin, die begeistert ist von der Hilfe, die von allen Seiten angeboten wird.

Da muss doch noch ein Hühnerei versteckt sein... Quelle: Christian Rödel

Krönender Abschluss: Nach fünf Jahren harter Arbeit haben die Schüler nun auch die Urkunde für naturnahes Gärtnern bekommen. Sie haben nämlich alle dort geforderten Punkte erfüllt. Glückwunsch an die jungen Gärtner und Nachwuchs-Kleintierhalter.

Von Ines Sommer