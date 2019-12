Amtsgebäude in Niepars bekommt neues Dach

Niepars

Im Winter kalt, im Sommer heiß – was an der frischen Luft kein Problem ist, machte den Mitarbeitern der Nieparser Amtsverwaltung in den letzten Jahren immer mehr zu schaffen, gerade im Dachgeschoss des Hauses. Nur eine Isolierung anzubringen, hätte sich bei dem über 20 Jahre alten Gebäude nicht gelohnt, deshalb soll nun gleich das ganze Dach neu gedeckt und gedämmt werden. 540 000 Euro sind für die Investition veranschlagt.

Amt borgt sich Geld von der Gemeinde Lüssow

Geld, das ein Amt nicht so ohne Weiteres auf den Tisch legen kann. Deshalb gibt die gut situierte Gemeinde Lüssow der Verwaltung 400 000 Euro Kredit (0,3 Prozent Zinsen über 15 Jahre). Der Rest kommt aus der Rücklage. Und die ist gut gefüllt, weil das Amt zum Beispiel Geld bei Personalkosten eingespart hatte, weil offene Stellen nicht gleich besetzt werden konnten.

Amtsumlage bleibt stabil

Wichtigste Nachricht für die sieben amtsangehörigen Kommunen: Die zu zahlende Amtsumlage bleibt trotz der Investition stabil. Wohl deshalb stimmten auf der letzten Sitzung alle dem Bauprojekt zu.

„Die Dachkonstruktion bleibt, aber alles andere kommt raus. Das Dach wird im ersten Schritt neu gedeckt, im zweiten Schritt soll eine Fotovoltaikanlage für die entsprechende energetische Verbesserung sorgen“, sagt der Stralsunder Architekt Burkhard Eriksson. Bei der Gelegenheit könnte auch gleich ein Fahrstuhl angebaut werden, damit künftig die Barrierefreiheit gegeben ist.

Bauantrag für Abschnitt 1 wird jetzt gestellt

„Wir stellen jetzt den Bauantrag und hoffen, dass 2020 gebaut werden kann“, so der Architekt. Einig waren sich die Amtsausschuss-Mitglieder darin, die ganze Sanierung in zwei Losen auszuschreiben. „So sehen wir, wie teuer was wird und können entscheiden, ob wir Los 2 mit dem Fahrstuhl gleich mitbauen oder auf 2021 oder später verschieben. Vielleicht sparen wir aber auch was ein“, hofft Amtsvorsteher Fred Schulz-Weingarten. Los 1 soll im Januar ausgeschrieben werden.

Fahrstuhl-Anbau noch in der Schwebe

So sieht das Amtsgebäude, das vor über 20 Jahren gebaut wurde, heute aus. Quelle: Christian Rödel

Dachsanierung, Wärmedämmung, energetische Sanierung und Maßnahmen, die zu einer behindertengerechten Einrichtung samt WC führen, stehen in Etappe 1 an. Und auch die Vorbereitungen für den zweiten Bauabschnitt laufen –unabhängig von der Finanzierung. „Der Fahrstuhl kann nicht ins Haus integriert werden, das wäre zu aufwändig und viel zu teuer. Deshalb wird der Aufzug von außen angebaut“, so Burkhard Eriksson. Geschehen könnte dies gleich links neben dem Eingang.

Befragt nach den Kosten für den Aufzug, rechnet der Architekt mit zusätzlichen Ausgaben rund 70 000 Euro – 47 000 für die technische Anlage, 20 000 für den Stahlbau. „Aber das wird die Ausschreibung zeigen. Und da können wir optimistisch sein, denn wir merken, dass sich die Lage auf dem Markt schon etwas entspannt“, erklärt der Stralsunder Unternehmer.

Gesprochen werden müsse allerdings noch über die Farbgestaltung. Da sind die finalen Entscheidungen im Amtsausschuss noch nicht gefallen. Bauamtsleiterin Silke Lüsch hat jetzt eine Farbvariante vorbereitet (siehe Foto).

Haushalt 2020 einstimmig beschlossen

Eingebettet ist die Baumaßnahme in den 2020er-Haushalt, und auch der wurde vom Amtsausschuss einstimmig bestätigt. Der Ergebnis-Etat hat zwar ein Minus von 155 000 Euro (insgesamt 2,633 Millionen im Etat verplant) , dafür ist der für Ein- und Auszahlungen wichtige Finanzhaushalt ausgeglichen und hat ein Volumen von 2,765 Millionen Euro. Der Ausgleich gelingt allerdings nur, weil 232500 Euro aus der Rücklage entnommen werden können.

Neben der Investition fürs Amtsgebäude sind keine großen Anschaffungen mehr geplant. 13 000 Euro stehen für neue Büromöbel im Plan. Außerdem sind 10 000 Euro für Partnerschaften vorgesehen, hier läuft in den Kulissen allerdings noch eine Debatte, wie die künftig gepflegt werden sollen. Ebenso 10 000 Euro sind als Zuschuss für das Projekt „Demokratie leben“ berücksichtigt worden.

