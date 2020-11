An dieser Stralsunder Schule gilt ab Donnerstag Maskenpflicht im Unterricht

Stralsund

14 Schüler sowie ein Lehrer der Schule sind aktuell positiv auf Covid-19 getestet worden und täglich kommen neue positive Testergebnisse hinzu. Deshalb hat sich der Landkreis Vorpommern-Rügen entschieden, dass an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Grünthal ab Donnerstag die Maskenpflicht auch im Unterricht gilt. Darüber informiert Verwaltungssprecher Olaf Manzke. Die Maßnahme gilt bis zum 20. November.

Manzke: „Da sich die Infektionswege an dieser Schule nur noch sehr schwer nachvollziehen lassen und um weitere Ansteckungen unter den Schülerinnen und Schülern zu vermeiden, ordnet der Landkreis das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung auf dem Schulgelände und in den Schulgebäuden dieser Schule an. Die Alternative wäre, mehrere hundert Schülerinnen und Schüler für 14 Tage in Quarantäne zu setzen.“

Die entsprechende Allgemeinverfügung ist auf der Internetseite des Landkreises unter Bekanntmachungen nachzulesen.

