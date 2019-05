Richtenberg

Zähne aus dem 3D-Drucker, Implantate aus der Fräse. Wer den Richtenberger Zahntechnikern über die Schulter schaut, wird Zeuge einer Symbiose aus geschicktem Handwerk und genauester Digitaltechnik. 55 Mitarbeiter sorgen in Zusammenarbeit mit den Zahnärzten aus Stralsund, Greifswald, Rostock, von Rügen oder Usedom dafür, dass die Menschen beim Lachen wieder ihre Zähne zeigen können.

Schienen und Schablonen aus dem Drucker

Aber wie funktioniert so ein 3D-Verfahren eigentlich? Mit dem in Richtenberg angewendeten Hightech-Verfahren lassen sich Aufbiss-Schienen (Zähneknirscher kennen das Teil), Zahnmodelle, Abdrücke oder Bohrschablonen für Zahnimplantate herstellen. Aber auch das Provisorium, das man vom Zahnarzt bekommt, bevor die „Dritten“ eingesetzt werden, spuckt der hochmoderne Drucker aus. Allerdings ist beständiges, gutes Material sehr teuer. Deshalb ist die Fräse immer noch das Herzstück im Richtenberger Dentallabor.

Krone aus der Fräse

„Das Gerät braucht natürlich im Vorfeld ganz genaue digitale Daten, die die Situation im Patientenmund exakt darstellen“, sagt Zahntechnikermeister Ulf Arpel. Der 49-Jährige erklärt, dass hier Kunststoffe und Hochleistungskeramik verarbeitet werden. Die Computerfräse arbeitet allerdings viel exakter, als einige von uns das von den Maschinen aus dem PA-Unterricht von früher kennen. Das Endprodukt ist entsprechend filigran: Eine zahnfarbene Krone oder eben das Teil, das beim Patienten ein Implantat im Kiefer halten soll. Faszinierend.

Im Vorfeld macht der Zahnarzt den bei Patienten unbeliebten Abdruck mit der eklig-feuchten Masse. „Es gibt aber auch schon Zahnärzte, zum Beispiel bei unserem Partner Uniklinik Greifswald, da werden die nötigen Informationen per Mundscanner geliefert“, so die Richtenberger Laborleiterin Ramona Neitzel.

Zahntechnikermeister Klaus Hensel (42) hat ausgerechnet, dass das Richtenberger Labor 2017 insgesamt 1700 Schienen gefertigt hat. „In einem Halbjahr 2018 waren es schon 2400. Tendenz steigend.“

Handwerk und Digitales

Die Daten aus der virtuellen Welt wandelt der Hightech-Drucker in greifbare Teile um, und zwar bei einer Krone zum Beispiel aus Zirkon, dem weißen Gold in der Zahnmedizin. „Analoges und digitales Handwerk verschmelzen immer mehr. Und doch ist der Zahntechniker nicht ersetzbar, denn er veredelt das Medizinprodukt – genau nach Kundenwunsch. Schließlich sind wir Dienstleister und haben eine besondere Aufgabe: Wir bringen den Menschen ein Stück Lebensqualität zurück“, sagt Gerd Kock, Inhaber des Dentallabors, und ergänzt:

„Ich denke, es ist gut, wenn Zahnersatz aus der Region kommt, wir sind doch viel dichter dran am Patienten, fahren hin zu den Zahnärzten, besprechen die Fälle. Das können die, die in den großen Fräse-Zentren in der Türkei oder in China bestellen, nicht.“ Der 49-Jährige betont, dass er an das Handwerk glaube. „Aber natürlich müssen wir auch in neue Technik investieren, müssen uns ständig weiterbilden“, sagt er und schiebt hinterher, dass die CNC-Fräse nicht unter 80 000 Euro zu haben ist.

Kock seit 1991 in Richtenberg

Das Unternehmen Kock hat drei Standorte in Deutschland – im niedersächsischen Wallenhorst, in Pritzwalk in Brandenburg und in Richtenberg. Warum hat sich der Firmenchef Gerd Kock gerade in puncto neueste Technik-Investitionen für den vorpommerschen Betrieb entschieden? „Ein Aspekt war die verkehrsgünstige Lage. Wir sind als Dienstleister schnell bei unseren Kunden in Greifswald, Rostock, Grimmen, auf Rügen oder per Autobahn in Berlin“, sagt Gerd Kock, der das Familienunternehmen in zweiter Generation leitet. Der Geschäftsführer betont aber auch: „Hier arbeiten sehr engagierte Zahntechniker. Qualität wird groß geschrieben. Und wir legen Wert auf die Ausbildung junger Leute.“

Anna Ettrich ist das beste Beispiel dafür. Die 28-Jährige hat gerade ihren Abschluss als Zahntechnikerin gemacht. Ihre erste Lehre führte sie in die Werft. Dort hat sie Fertigungsmechanikerin gelernt. „Ich wollte ins Handwerk, und da ich in Richtenberg wohne, hat es mich hierher verschlagen“, sagt die junge Frau, die während der Lehrzeit von den beiden Meistern Jens Ramin und Martin Ottensmeier begleitet wurde. „Ich finde es toll, dass man als Zahntechniker kreativ sein kann. Und man trägt dazu bei, dass die Leute wieder ihre Zähne zeigen können.“

Nominiert für den Wirtschafts-Oscar

Die erfolgreiche Wirtschaftsgeschichte des Unternehmens Kock, das seit 1991 in Richtenberg präsent ist, hat sich herumgesprochen. Und so wurde das Dentallabor für den Großen Preis des Mittelstandes nominiert. „106 Firmen aus ganz MV wurden ausgewählt. Eine Jury hat dann die 20 Finalisten für den Wirtschafts-Oscar bestimmt, sieben davon kommen aus dem Kreis Vorpommern-Rügen. Und zu denen zählt das Labor in Richtenberg. Da kann ich nur gratulieren“, sagte Karsten Liefländer von der IHK Rostock bei seinem Besuch am Donnerstag und überreichte die Urkunde.

Dentallabor Kock in Richtenberg bildet erfolgreich aus Ramona Neitzel, heute die Laborleiterin in Richtenberg, hatte nach dem Ende Landambulatoriums für die dortigen Zahntechniker einen neuen, zuverlässigen Partner gesucht – und mit Kock auch gefunden. Acht Leute haben 1991 einst im Dentallabor angefangen. Nach dem Ende des Landambulatoriums in Richtenberg war man zunächst in Franzburg untergebracht. 1993 startete Kock mit dem Neubau in Richtenberg direkt an der Landesstraße von Stralsund nach Tribsees. 1997 erfolgte hier bereits ein Anbau, weil der Mitarbeiterstab ständig gewachsen ist. 2017/18 hat sich der Betrieb noch einmal mit einem Anbau erweitert. 200 000 Euro wurden dafür investiert. Zum 25-jährigen Jubiläum 2016 hatte das Unternehmen statt Geschenken um Spenden gebeten, mit denen man das „grüne Konzept“ für Richtenberg unterstützte. 3500 Euro kamen da für die Bepflanzung der Stadt zusammen. 55 Mitarbeiter zählt das Dentallabor, dazu gehören fünf Meister, fünf Fahrer, vier Verwaltungsmitarbeiter, drei Lehrlinge und über 30 Zahntechniker. Tendenz wachsend.Viele Urkunden zeugen von der sehr guten Lehrlingsausbildung in Richtenberg. Doch es sei immer schwerer, Nachwuchs zu finden, sagt Laborleiterin Ramona Neitzel. Deshalb biete man den jungen Leuten auch immer ein Praktikum an, bevor sie sich entscheiden. Für das neue Ausbildungsjahr sind jedenfalls noch Bewerbungen gefragt. 260 Leute sind in allen drei Laboren der Firma Kock beschäftigt. Stammsitz ist das niedersächsische Wallenhorst, dazu kommen Pritzwalk in Brandenburg und das vorpommersche Richtenberg.Weitere Infos: Dentallabor Kock, Stralsunder Straße 3, 18461 Richtenberg, ☎038322/5350.

Zur Galerie Computergesteuerte Fräse für die Herstellung von Kronen, Schienen aus dem 3D-Drucken –so wird heute in einem Dentallabor gearbeitet. Analog und Digital verschmelzen im Handwerksbetrieb Kock in Richtenberg.

Ines Sommer