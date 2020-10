Andenken an DDR-Zeit: Haben Sie noch Stücke von früher im Schrank?

Stralsund

Klar sind 30 Jahre eine lange Zeit, und viel hat sich verändert, seitdem zwei deutsche Staaten wieder zu einem Land zusammengewachsen sind. Und doch gibt es noch zahlreiche DDR-Spuren, die uns jeden Tag umgeben. Da muss man nur einmal mit wachen Augen durch Stralsund gehen. Milchbar oder Wandbilder gibt es noch genauso wie Reklame und Simson.

Was haben Sie noch zu Hause?

Aber wie sieht es bei Ihnen zu Hause aus, liebe Leser? Haben Sie noch ein paar gute Stücke von vor drei Jahrzehnten? Oder sind sie vielleicht sogar noch älter? Ein paar Haushaltsgegenstände oder vielleicht ein Waffeleisen? Der gute, alte ASV-Anzug? Tischwäsche mit dem VEB-Label? Oder versteckt sich in Ihrem Küchenschrank noch ein Handmixer von einst? Steht ein Stern-Radio in Ihrer Stube?

Anzeige

Wir suchen Fotos!

Zeigen Sie uns, was Sie noch aufbewahrt haben und vielleicht sogar noch nutzen. Schicken Sie uns gern ein Foto und erzählen Sie uns, was es mit den Erinnerungen auf sich hat. Wir freuen uns auf Ihre E-Mails an stralsund@ostsee-zeitung.de.

Von Miriam Weber