Anders lernen: Stralsunder Projekt will seine Schule für die Zukunft aufstellen

Stralsund

Vor- und Nachteile des aktuellen Schulsystems sind ein Thema, das auch Fabienne Lüth gerne mit Freunden und Bekannten diskutiert. „Spätestens, wenn die eigenen Kinder in die Schule gehen, machen Eltern dabei verschiedenste Erfahrungen und sind dann schnell bei der Frage, ob und wie sich Schule verbessern ließe“, sagt die 41-Jährige, die als Lehrbeauftragte an der Hochschule Stralsund unterrichtet. „An diesem Punkt entstand bei unseren Debatten eine Idee. Können wir so etwas nicht selbst anstoßen?“

Aus der Idee wurde ein Projekt

Nach vielen Gesprächen, in die der Sachverstand von Erziehern, Lehrern und Familientherapeuten mit einfloss, wurde Anfang 2020 aus der Idee die gemeinnützige GmbH „unseKinder“. Deren Ziel ist der Aufbau eines Kinder- und Jugendcampus mit Kita und Schule in freier Trägerschaft. Kinder sollen hier auf dem Weg von der Kita bis zum Abitur nach 13 Jahren die Chance haben, ihre Kreativität, Lebendigkeit und Individualität zu entdecken und zu entfalten.“

Wissenschaftlichen Beistand organisiert

„Uns geht es nicht darum, beim Thema Bildung alles besser zu wissen, sondern das Projekt gemeinsam mit Eltern und unseren Partnern, gewissermaßen als lernende Organisation weiterzuentwickeln“, sagt Fabienne Lüth. Deshalb haben sich die Organisatoren auch wissenschaftlichen Beistand dazu geholt, etwa von den Hochschulen Stralsund und Neubrandenburg, den Universitäten Greifswald und Rostock.

Die Mitstreiter des Projekts wissen, dass sich heutige Lehrkonzepte meist darauf beschränken, dass Kinder beim gleichen Lehrer zur gleichen Zeit im gleichen Tempo das Gleiche lernen. „Wir denken, dass das heutigen Herausforderungen nicht mehr gerecht wird“, sagt Fabienne Lüth und verweist auf eine Studie der Managementberatung Kienbaum, die 2017 zu dem Schluss kam, dass 67 Prozent aller heutigen Grund­schüler später Berufe haben, die es derzeit noch gar nicht gibt. „Die Frage ist doch: Leisten wir das heute schon oder müssen wir uns besser darauf vorbereiten?“

Potenziale individuell fördern

Bei „unseKinder“ setzt man dabei auf die individuellen Potenziale der Mädchen und Jungen, will diese entdecken und fördern, um sie auf die Zukunft vorzubereiten. Stichworte sind hier altersübergreifender Unterricht – ohne Noten, ohne Sitzenbleiben. Mit individuellen Lehrplänen soll Inklusion zum Erfolg geführt werden. Bei „unseKinder“ wird darunter Bildungsgerechtigkeit verstanden, unab­häng­ig von gesellschaftlicher Herkunft, kulturellen und ethnischen Prägungen oder körperlichen und geistigen Voraussetzungen.

Das Vorhaben spricht sich herum. Ohne, dass die Internetseite www.unsekinder.de bislang popularisiert wurde, melden sich Lehrer und Erzieher, die mitarbeiten wollen. „Etwa 20 Eltern haben bereits Kinder für diese Schulform angemeldet“, sagt Fabienne Lüth.

Ein Standort mitten in Knieper West wäre ideal

Jetzt heißt es, Nägel mit Köpfen zu machen. Im Sommer soll die Zulassung der Schule beim Bildungsministerium beantragt werden, ein Jahr später der Startschuss für den Unterricht erfolgen. „Es gibt gute Gespräche mit der Hansestadt über einen Standort“, sagt Fabienne Lüth. Ideal wäre aus Sicht von „unseKinder“ das Gelände des einstigen Plattenwerkes. Von hier aus ließe sich direkt nach Knieper West hineinwirken. Gleichzeitig werden Anknüpfungspunkte für eine Kooperation mit dem Begegnungs- und Gemeindezentrum gesehen, das die Kirchengemeinde St. Nikolai auf dem Gelände plant.

Hansestadt will das Projekt unterstützen

Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) ist offen für das Vorhaben: „Die Qualität und Vielfalt der Schulen einer Stadt sind für Familien entscheidend, wenn es um die Wahl ihres Lebensmittelpunkts geht. Darum stecken wir viel Kraft in die Orte und Horte der Bildung. Wir unterstützen das Projekt, weil es Familie als Ganzes sieht und die Stadtteilarbeit mit einbezieht. Gemeinsam mit dem Verein suchen wir nach einem geeigneten Standort und freuen uns über den konstruktiven Verlauf der Gespräche."

Für „unseKinder“ geht es nun an die Finanzierung des Vorhabens. Gerechnet wird mit Baukosten von etwa 6 Millionen Euro. Fabienne Lüth: „Wir werden Kredite aufnehmen und versuchen, alles an Fördermitteln auszuschöpfen, was passt sowie Stiftungen für die Idee zu interessieren.“ Über die Internetseite wird bereits zu Spenden aufgerufen.

Von Jörg Mattern