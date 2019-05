Stralsund

Fünf Tage vor der am Sonntag anstehenden Kommunalwahl hat Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU) den Hauptausschuss der Bürgerschaft erneut über die Besetzung des Chefpostens der Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft SWG mit dem CDU-Politiker Hendrik Lastovka sowie der bisherigen Prokuristin des Unternehmens, Katrin Maaß, abstimmen lassen. Das Gremium soll die im Fall von Lastovka in der Öffentlichkeit umstrittene Personalie erneut befürwortet haben.

Im Hauptausschuss verfügen die CDU-Fraktion und die Wählergemeinschaft Bürger für Stralsund (BfS) über eine Mehrheit. Dem Vernehmen nach befürchtete die Stadtverwaltung nach einer ersten Abstimmung im Februar, dass unterlegene Bewerber später erfolgreich gegen eine Vergabe des Postens an Lastovka klagen könnten.

Wie die Grünen-Fraktion nach der Abstimmung mitteilte, habe die Stadtverwaltung „eine nochmalige Bestätigung dieses Beschlusses“ während des nicht öffentlichen Teils der Sitzung am Dienstag vorgeschlagen.

Grüne: Rechtmäßigkeit der Entscheidung fragwürdig

Grünen-Fraktionschef Jürgen Suhr: „Offensichtlich bestanden auch in der Verwaltung Rechtsunsicherheiten in Bezug auf den Beschluss zur Bestellung der neuen SWG-Geschäftsführung, so dass für die Hauptausschuss-Mitglieder vorsorglich noch weitere Unterlagen beigefügt und eine Wiederholung des Beschlusses empfohlen wurde. Für mich ist auch dieses Vorgehen ein erneuter Hinweis darauf, dass die Rechtmäßigkeit der Entscheidung zur Berufung der Geschäftsführung als überaus fragwürdig einzuschätzen ist.“

Hendrik Lastovka Quelle: CDU

Nach OZ-Informationen soll den Mitgliedern des Hauptausschusses während der ersten Abstimmung beispielsweise keine wirklich aufschlussreiche Auflistung aller 28 Kandidaten vorgelegen haben, die sich um den Job beworben hatten. Am Dienstag sollen den Stadtvertretern dann umfangreiche Dokumente vorgelegen haben, die aber in größerem Umfang geschwärzt gewesen sein sollen.

Die Vorbereitungen, auf deren Grundlage im Hauptausschuss Mitte Februar die Entscheidung pro Lastovka gefallen ist, soll von der Gesellschafterversammlung unter der Führung Badrows getroffen worden sein. Dies zählt formell zu seinen Aufgaben als Oberbürgermeister.

Lastovka schweigt

Die SWG ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Stadtverwaltung und mit einem Bestand von mehr als 8800 Wohnungen der mit Abstand größte Vermieter in der Hansestadt. Ein operativer Wechsel in der Geschäftsführung steht aber erst Mitte 2020 an, wenn der bisherige SWG-Chef Dieter Vetter in den Ruhestand geht. Dass bereits jetzt eine Nachfolgeregelung getroffen worden ist, sorgt unter den anderen Fraktionen in der Bürgerschaft seit Monaten für Verwunderung. Unter Umständen fürchtet die CDU angesichts der bevorstehenden Wahl um die notwendigen Mehrheitsverhältnisse, um das Besetzungsverfahren nach der Wahl noch mit dem gewünschten Ergebnis abschließen zu können.

Lastovka äußert sich selbst seit Wochen nicht zu dem Vorgang und seiner Motivation, Chef der SWG werden zu wollen. Am Donnerstag ließ er einen Kontaktversuch der OZ erneut ins Leere laufen.

Obwohl sein Wechsel zur SWG nun spätestens mit dem zweiten Beschluss des Hauptausschusses zumindest auf dem Papier perfekt zu sein soll, kandidiert Lastovka bei den am Sonntag bevorstehenden Wahlen wieder für die Stralsunder Bürgerschaft und den Kreistag von Vorpommern-Rügen. Sollte der Sohn des früheren Stralsunder Oberbürgermeisters Harald Lastovka in das städtische Parlament gewählt werden, müsste er sein Mandat dafür vor einem Antritt bei der SWG in gut einem Jahr wieder zurückgeben.

Kommunalaufsicht eingeschaltet

Die Grünen haben im März bei der Kommunalaufsicht des Innenministeriums Beschwerde gegen das Besetzungsverfahren eingelegt. Einer der Vorwürfe der Partei bezieht sich darauf, dass es statt einem plötzlich zwei Geschäftsführer geben soll. Einer dazugehörigen Annonce zufolge worden war aber nur eine Chefstelle öffentlich ausgeschrieben worden.

Mit der Erweiterung der Geschäftsführung hatte Badrow auf den öffentlichen Druck sowie kritische Stimmen aus der SWG reagiert und vorgeschlagen, Lastovka Prokuristin Kathrin Maaß als weitere Geschäftsführerin zur Seite zu stellen. Maaß galt innerhalb der SWG als Wunschkandidatin. Zunächst hatte Lastovka alleiniger Geschäftsführer der SWG werden sollen. Vergleichbare Führungspositionen in der Immobilien- oder Wohnungsbranche hat er bisher nicht bekleidet.

Benjamin Fischer