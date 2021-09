Ribnitz-Damgarten

Die OZ Ribnitz-Damgarten stellt die Kandidatinnen und Kandidaten für die Landtagswahl am 26. September in ihrem Verbreitungsgebiet vor.

Warum treten Sie zur Landtagswahl an?

Ich möchte die Menschen für den Tierschutz sensibilisieren, der in diesem Land zu wenig vorkommt. Denn wir Menschen haben doch eine ethische Verpflichtung gegenüber den Tieren. Wir sollten respektieren, dass nicht nur Hund und Katze, sondern auch die sogenannten „Nutztiere“ ein Naturrecht auf Unversehrtheit haben und nicht von uns ausgebeutet werden dürfen. Auf diesen Fokus möchte ich die Aufmerksamkeit lenken.

Welche politische Erfahrung können Sie vorweisen?

Ich war schon immer ein politisch denkender Mensch. Seit über 30 Jahren setze ich mich in der Vegetarischen Initiative für eine vegane, gesunde und ökologische Lebensweise ein, die den Tierschutz vorrangig zum Thema hat. Umweltschutz fängt schon auf dem Teller an. Die Ziele der Tierschutzpartei haben mich nun endlich motiviert, politisch aktiv zu werden.

Zur Person Name: Anke Wichmann Alter: 74 Jahre Wohnort: Jakobsdorf Beruf: Retuscheurin in Rente Familienstand: verwitwet Lieblingshobby: Tiere malen

Welches ist das größte Problem im Wahlkreis und warum?

Eins der größten Probleme, außer der Massentierhaltung, ist meiner Meinung nach die industrialisierte Landwirtschaft mit den Monokulturen und den Spritzgiften. Fehlende Hecken und riesige Flächen ohne Rückzugsgebiete für Hasen, Rehe und und andere Tiere, zum Beispiel Insekten, verringern den Tierbestand. Artenvielfalt und intakte Lebensräume sind auch für den Menschen von entscheidender Bedeutung.

Welches Projekt/welche Entwicklung wollen Sie als Landtagsmitglied fördern und warum?

Die ökologische Landwirtschaft muss unbedingt in diesem Land gefördert werden, da die Erzeugung von gesunden Lebensmitteln für Umwelt, Mensch und Tier überlebenswichtig ist. Ich möchte etwas dafür tun, dass die Menschen ihren Fleischkonsum reduzieren, oder am besten gänzlich vermeiden. Studien haben längst erwiesen, dass der Mensch kein Fleisch essen muss, um gesund zu bleiben.

Welcher negativen Entwicklung im Wahlkreis wollen Sie entgegenwirken? Wie?

Die Schere zwischen Arm und Reich wird auf dem Land immer größer. Deshalb wäre eine bessere Verkehrsanbindung und mehr Anreize für Landärzte notwendig, damit auch Menschen mit wenig Geld ohne eigenes Auto ihre Termine wahrnehmen können. Mein Wahlkreis könnte zum Beispiel Modellregion für ein bedingungsloses Grundeinkommen werden. Die Landesregierung sollte auf eine Erhöhung des Mindestlohns drängen, und Aufträge des Landes an Firmen mit höheren Mindestlohnstandards vergeben.

Welches Thema muss auf landespolitischer Ebene schnellstmöglich angepackt werden?

Ich kann mich nur wiederholen: Die Massentierhaltung muss endlich gestoppt werden, damit auch die unsäglichen, qualvollen Tiertransporte quer durch Europa ein Ende haben. Tiere in großen Massen in riesigen Ställen dicht an dicht zu halten, provoziert unweigerlich Antibiotikaeinsätze und Seuchenausbrüche. Die Brandgefahr durch Gasbildung in der Gülle ist immens. So ein Inferno wie in Alt Tellin darf niemals wieder passieren.

Von tri