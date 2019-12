Anmeldestart für 2. Triathlon Stralsund

Stralsund

Ein guter Start in das neue Jahr für Sportler: Wie der Sportbund der Hansestadt Stralsund mitteilte, öffnet gleich am 1. Januar um 12 Uhr das Meldeportal für den 2. Triathlon Stralsund. Nach der Premiere mit mehr als 600 Startern am 31. August 2019 stand für das Organisations-Team rasch fest: Es geht weiter.

Kurzdistanz, Olympisch, Jugend-Triathlon, Staffeln

Zur Galerie Eindrücke von der Premiere am 31. August 2019

Der nächste Termin: 30. August 2020. Dann können sich die Sportler erneut beim Jedermann-Triathlon (500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, 5 Kilometer Laufen) oder auf der Olympischen Distanz (1,5 Kilometer / 40 Kilometer / 10 Kilometer) messen. Natürlich gibt es erneut einen Jugendtriathlon, bei dem die jungen Teilnehmer ab Jahrgang 2008 dann 400 Meter schwimmen, 10 Kilometer Radfahren und 2,5 Kilometer laufen. Auf allen drei Distanzen sind auch wieder Staffeln möglich.

Wettkampf fest etablieren

Nach dem Radfahren geht es wieder in die Wechselzone. Quelle: Kai Lachmann

Maik Hofmann, Präsident des Stadtsportbundes und Cheforganisator des Triathlons: „Wir wollen das Event in Stralsund fest zwischen Sundschwimmen und Rügenbrückenmarathon etablieren, das war 2019 von Beginn an unser Anspruch.“ Die Sportstadt Stralsund habe somit eine weitere feste Größe an attraktiven Veranstaltungen.“ Er kündigte außerdem an, dass es 2020 mehr Startplätze geben werde als bei der Premiere.

Schwachstellen beseitigen

Außerdem arbeitete das Organisationsteam, Schwachstellen der Auftakt-Veranstaltung zu beseitigen. Änderungen gebe es zum Beispiel an der Rad- und an der Laufstrecke, und auch die Wechselzone soll optimiert werden. Die Wertung erfolgt künftig nach den Richtlinien der Deutschen Triathlon Union (DTU).

Sperrungen lassen sich nicht vermeiden

Straßensperrungen lassen sich allerdings nicht vermeiden. Hofmann: „Wir wissen, dass die Sperrmaßnahmen an einem Samstag eine große Belastung für alle Bürger sind. Um diese Belastung so gering wie möglich zu halten, findet der Triathlon künftig sonntags – dem ruhigsten Tag der Woche – statt.“

Warm-up-Festival im Strandbad

Die Laufstrecke an der Sundpromenade. Quelle: Kai Lachmann

Am Samstag vor dem Wettkampf werden nicht nur die Startunterlagen ausgegeben. Ab den frühen Abendstunden sind alle Sportler und Nichtsportler zum Warm-up-Festival ins Strandbad eingeladen. Darüber hinaus haben die Triathleten die Möglichkeit, bereits am Vorabend ihre Räder einzuchecken. Ein Wachdienst wird die ganze Nacht über auf das Equipment aufpassen.

Lesen Sie auch: So lief der Stralsunder Triathlon

Stralsunder Triathlon bringt den Sund zum Brodeln

Stralsund Triathlon: Finden Sie sich wieder?

Von Jens-Peter Woldt