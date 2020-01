Anmeldung zum 56. Sundschwimmen startet am 4. Januar

Stralsund

Da heißt es mal wieder Wecker stellen und früh aufstehen: Am Samstag, dem 4. Januar, wird ab 8 Uhr die Leitung freigeschaltet, auf der sich Interessenten zum beliebten Sundschwimmen anmelden können.

Auf die Badekappen, fertig, los. Bereits zum 56. Mal findet am 4. Juli 2020 das älteste und bedeutendste Langstreckenschwimmen Deutschlands statt. Von Altefähr auf der Insel Rügen geht es auf die 2315 Meter lange Strecke quer über den Strelasund gen Stralsunder Strandbad.

Die Online-Anmeldung erfolgt am 4. Januar, 8 Uhr auf https://www.sundschwimmen.de.In der Reihenfolge des Einganges erhalten die ersten 1070 Sportler Eingangsnummern (20 0001 bis 20 1070), die bei der Überweisung der Meldegebühr anzugeben ist. Ab 20 1071 werden die Daten in einer Warteliste gespeichert.

Für alle Sportler mit den Anmeldenummern zwischen 20 0001 und 20 1070 gilt: 60 Euro Anmeldegebühr einzahlen, darin enthalten ist das beliebte T-Shirt.

Und das sind die Konto-Daten: Sparkasse Vorpommern, IBAN: DE75 1505 0500 0000 0434 43; BIC: NOLADE21GRW ; Wichtig ist der Verwendungszweck: Anmeldenummer, Name, Vorname und geburtsdatum vermerken.

Das Konto wird am 14. Januar 2020 um 23.59 Uhr geschlossen, bzw. vorher, wenn 1070 Starter die Meldegebühr unter Angabe der per Mail mitgeteilten Startnummer eingezahlt haben. Sollten nicht alle benachrichtigten Sportler bezahlt haben, werden die in der Warteliste gespeicherten Sportler über das weitere Prozedere informiert.

