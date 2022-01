Anschlag auf Wallensteintage: Regisseur Raoul W. Heimrich bringt rasanten Stralsund-Thriller raus

Stralsund

Erfolgsregisseur Raoul W. Heimrich steht auf gute Unterhaltung, Spannung und spektakuläre Verfolgungsjagden. Sein Können hat der 57-Jährige bereits in etlichen Kino- und TV-Produktionen wie Crash Kids, Alarm für Corbra 11 (24 Folgen), Küstenwache (50 Folgen), Der Alte (11 Folgen), Motorrad-Cops oder auch Marienhof (80 Folgen) bewiesen. Während der gebürtige Berliner sonst am Set die Regie übernimmt und Drehbücher für das TV-Publikum zu visuellen Meisterwerken übersetzt, hat er nun seiner Wahlheimat – der Hansestadt Stralsund – einen Thriller auf den Leib geschrieben, der es in sich hat.

Terrorist plant Attentat auf Wallensteintage

Schon der Titel „Stralsund: Der Anschlag“ lässt aufhorchen. In dem Thriller sinnt der Terrorist Surkho auf Rache für seinen getöteten Bruder. Dabei will er nicht nur die Verantwortlichen töten, sondern möglichst viel Schaden in der ganzen Hansestadt anrichten. Surkho plant daher ein Attentat auf das größte Volksfest in Vorpommern, auf die Wallensteintage. Der Protagonistin Johanna – einer Kriminalpolizistin – bleibt weniger als eine Woche, um das erbarmungslose Vorhaben abzuwenden.

Regisseur und Autor Raoul W. Heimrich in seiner Schreibstube mit seinem neusten Thriller „Stralsund: Der Anschlag“. Quelle: Kay Steinke

„Alles, was sonst eher nicht in einer Kleinstadt passiert, geschieht“, kündigt der Autor an, der „alles produziert – außer Langeweile.“ Dabei setzt Heimrich in seinem Thriller, den er unabhängig von großen Verlagen selbst publiziert hat, auf viele reale Referenzen, schnelle Schauplatzwechsel, tragische Schicksale und turbulente Szenen. Als Autor orientiert er sich an literarischen Vorbildern wie Tom Clancy (Jagd auf Roter Oktober, Der Anschlag), Ian Fleming (James Bond) oder Dan Brown (Da Vinci Code, Illuminati). Beim US-amerikanischen Bestseller-Autoren Brown besuchte Heimrich sogar ein Schreibseminar, um sein schriftstellerisches Handwerk noch zu verfeinern.

„Stralsund: Der Anschlag“ ist nicht das erste Werk vom Schriftsteller Raoul W. Heimrich. Mit „Yersinia“ hat er bereits 2018 einen Stralsund-Thriller vorgelegt. Im neuen Buch greift Heimrich zwar Handlungsstränge und Figuren auf, dennoch lässt sich die Story unabhängig erleben.

Serienkonzepte für Netflix und Amazon Prime in Planung

Und auch sonst scheut sich Heimrich nicht, neue Wege zu gehen. Parallel zum Buch hat er mehrere Serienkonzepte geschrieben, die demnächst von neuen Playern in der TV-Branche wie Netflix oder Amazon Prime produziert werden könnten. Vom Setting her spielen auch diese an der Ostsee – und könnten somit Stralsund und auch Rügen als medialen Schauplatz eine weltweite Bühne bieten. Hier sieht er sich künftig als sogenannter „Showrunner“. „So einer hat immer den Überblick – und sorgt dafür, dass Serien über viele Folgen hinweg spannend und konsistent bleiben.“ Dort gehe der Trend hin. Vielen deutschen TV-Produktionen würde dies noch fehlen.

Stralsund als Schreibort gewählt

Das Autorenleben am Strelasund hat Heimrich bewusst gewählt. Nachdem er für die ganzen TV-Produktionen jahrelang durch Deutschland gereist ist, hat er sich hier aus Liebe zu einer Frau – einer Stralsunder Ärztin – niedergelassen. In dem gemeinsamen Haus befindet sich auch seine Schreibstube, in der er an Serien und Büchern feilt.

Das rasante Leben am Film-Set war für den Vater von drei Kindern vorher nicht leicht. Karriere und Familie sind in der Branche nur schwer vereinbar, besonders, wenn auch die Frau vor der Kamera steht. So war er früher mit Yvonne de Bark – bekannt aus TV-Serien wie „Marienhof“, „Unter uns“ oder auch „Motorrad-Cops“ liiert. Von den Kindern strebt aber aktuell keiner eine TV-Karriere an – obwohl zumindest Tochter Lara (18) bereits als Kind in der Serie Küstenwache zu sehen war.

Er selbst bleibt der Filmbranche treu, nimmt aber nicht mehr jeden Job an – wie in den Anfangsjahren. Der Weg zum erfolgreichen Filmregisseur war hart – und teilweise auch blutig. So konnte Heimrich in der DDR zwar eine Ausbildung zum Fotografen und Kameraassistenten machen, das Regie-Studium wurde ihm aus politischen Gründen jedoch verwehrt, weshalb er als Stuntman anfing.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vom Marienhof bis zu Alarm für Corba 11

Kurz nach der Wende startete er als Regieassistent bei der ZDF-Serie „Derrick“ durch. Wenige Jahre später kam er bei Marienhof zu seinem Debüt als Regisseur. „Eine geile Zeit“, blickt Heimrich zurück. „Dort wird schnell produziert. Aber in der Soap kannst du alle Formate ausleben, auch Thriller und Krimi“, sagt Heimrich. Besonders gefallen hätten ihm jedoch Küstenwache, Der Alte oder Alarm für Cobra 11. Eine brisante Episode vom Set: „Kleindarsteller sollten mit einem Polizeiauto unter einen Kamerakran durchfahren. Diese trauten sich dies aber nicht zu – und ich sprang ein.“ Nicht die beste Idee: Der Kran fuhr nicht schnell genug in die Höhe – und rasierte dem Fahrzeug das Blaulicht ab. Schaden: 10 000 Euro.

Taucher, Jäger und Gründer einer Stralsunder Kampfsportschule

Raoul W. Heimrich beim Krav-Maga-Training in Stralsund. Der Kampfsport-Lehrer und Stuntman muss auch dort einiges einstecken. Quelle: privat

Von solchen Aktionen lässt er seitdem die Finger. Dennoch ist es ihm für seine Thriller wichtig, selbst reale Erfahrungen zu sammeln. „Man sollte wissen, worüber man schreibt“, sagt er. „Außerdem wollte ich selbst immer wie James Bond sein.“ So hat er nicht nur einen Tauchschein, sondern kann auch Karate, Ninjutsu und Krav-Maga (israelische Kampfsportart). In Stralsund betrieb er vor Corona sogar eine Kampfschule. Zudem kennt er sich gut mit Schusswaffen aus – und ist in der Freizeit als Jäger aktiv. Fatale Zwischenfälle wie der tödliche Schuss durch Schauspieler Alec Baldwin 2021 könnten aus seiner Sicht an einem deutschen Film-Set nicht passieren. „Unsere Filmwaffen wären dazu nicht fähig“, sagt Heimrich. „Bei uns wird alles mehrfach kontrolliert. Und auch wenn Schauspielern vieles hinterhergetragen wird, sollten sie selbst ein Auge drauf werfen, bevor sie abdrücken“, so Heimrich.

Als junger Stuntman verlor Heimrich einen Finger

Als Stuntman auf der Freilichtbühne in Rathen im Einsatz: Hier übernahm Raoul W. Heimrich in jungen Jahren die Rolle "Kleiner Bär". Quelle: privat

Aus seiner Zeit als Stuntman hat aber auch Heimrich blutige Blessuren am eigenen Leib erfahren. So war er in der DDR als junger Mann als Kaskadeur – so hießen Stuntman früher – unterwegs. Seine Truppe mit dem Namen Shuto hatte dabei bis zu acht Auftritte die Woche. Auch am Abend vor einer Abi-Prüfung. Aus dieser wurde nichts. „Wir traten auf einer FDJ-Veranstaltung auf“, erinnert sich Heimrich. „Ich war nicht ganz bei der Sache.“ Bei einem Showkampf erwischte ihn ein „Samurai“ mit einem Schwert und einer echten, scharfen Klinge. „Ich spürte keinen Schmerz. Doch der Finger war quasi ab und in der ersten Reihe fielen Leute in Ohnmacht.“ Mit einem Trabi brachte ihn ein Freund ins Krankenhaus – und der Finger konnte von einem Spezialisten für Hüftoperationen gerettet werden. Sonst wäre sein Lebensweg vom Fotografen zum Regisseur und Autoren von „Stralsund: Der Anschlag“ vermutlich anders verlaufen.

Von Kay Steinke