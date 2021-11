Ansturm beim Impfen im Strelapark Stralsund: „Leute haben Angst vor 2G“

Stralsund

Macht das Impfen jetzt noch Sinn? Diese Frage haben am Montagnachmittag ganz offensichtlich viele Einheimische mit Ja beantwortet. Das mobile Impfteam des Landkreises hatte im Strelapark in Stralsund mit einem Massenansturm fertig zu werden.

Das fünfköpfige Team hatte sich in die Spiele-Ecke nahe dem Bällebad im Obergeschoss des Einkaufszentrums einquartiert – und konnte sich kaum retten.

Wird 2G auch in MV eingeführt?

„Die Schlange der Impfwilligen reichte bis zum Spielemax. Das waren bestimmt 50 Leute“, schätzt Sandra Lehmann. Die Sprecherin der Kreisverwaltung Vorpommern-Rügen war selbst von der großen Nachfrage überrascht. „Wahrscheinlich haben die Leute doch Angst und lassen sich fix noch impfen. Andere wollen vielleicht nicht auf 2G angewiesen sein, falls das Pflicht wird.“

Auf eins möchte sie aber noch aufmerksam machen: „Es gab auch viele, die sich die Booster-Impfung holen wollten. Das geht, aber: Zwischen zweiter und dritte Impfung muss eine Spanne von sechs Monaten liegen“, sagt Sandra Lehmann und verweist noch mal auf die Internetseite des Landkreises, auf der man unter dem Stichwort Corona alles rund um die Impfung erfährt.

Das sind die nächsten Impfungen

Auch der Leiter des Gesundheitsamtes in Stralsund, Jörg Heusler, sieht trotz vierter Welle die Impfung als bestes Mittel. „Lassen Sie sich impfen“, appelliert er an die Unentschlossenen. Und das geht am 10. November von 12 bis 16.30 Uhr im Impfstützpunkt an der Rostocker Chaussee, ebenso wie am 12. November von 8 bis 12 und 13 bis 16.30 Uhr.

Im Strelapark sorgt das mobile Impfteam am kommenden Freitag von 10 bis 16 Uhr wieder für den Pieks. Man kann aber auch jederzeit beim Hausarzt nachfragen.

Von Ines Sommer