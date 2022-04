Stralsund

Aufatmen in Stralsund. Nach einer brutalen Messerattacke im Stadtteil Grünhufe konnte die Kriminalpolizeiinspektion Anklam am Wochenende einen echten Erfolg vermelden: In der Nacht zu Sonnabend, 9. April, konnte man einen 33-jährigen Deutschen vorläufig festnehmen. Die Spur führte die Beamten dabei vom Sund nach Greifswald. Dort schnappte die Polizei den Tatverdächtigen, der in der Nacht zu Donnerstag einen 58-jährigen Stralsunder brutal niedergestochen und lebensgefährlich verletzt haben soll.

Tatverdächtiger soll von größerer Summe Bargeld gewusst haben

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der Tatverdächtige aus geschäftlichen Beziehungen von einer größeren Summe Bargeld in der Wohnung des Opfers im Wohngebiet Vogelsang wusste. Gegen den 33-jährigen Mann wurde auf Antrag der Stralsunder Staatsanwaltschaft am Sonnabendnachmittag Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes erlassen. Der Tatverdächtige wurde in eine JVA verbracht. Unklar ist derzeit jedoch, ob es sich um einen Einzeltäter handelt oder ob es noch Komplizen gibt. Die Ermittlungen der Polizei dauern jedenfalls weiter an.

Der Geschädigte ist in einem stabilen Zustand und schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. Dadurch konnte die Polizei das Opfer befragen – und kam offenbar so auch auf die Spur des Tatverdächtigen. Denn bei den ersten Ermittlungen der Polizei konnte man sich nur auf Zeugen berufen, die den Mann noch bei Bewusstsein gesprochen hatten. Was dort geschildert wurde, erschütterte das ganze Wohngebiet. So soll ein dunkel gekleideter Mann an die Wohnungstür des Opfers im Block in der Vogelsangstraße angeklopft – und anschließend unvermittelt auf diesen eingestochen haben. „Mit 20 Messerstichen“, sagt eine Frau, deren Sohn das Opfer von der Arbeit kennt. Sie seien froh, dass der Schwerverletzte nicht mehr im Koma liegt. „Erhol dich schnell!“, richtet sie Worte an den alleinstehenden Mann.

Der Tatverdächtige ging mit äußerster Brutalität vor – und verschleierte sein Gesicht mit einer Art Karnevalsmaske. Nach der Tat soll er durch den Keller geflohen sein. Die Nachbarn, die Erste Hilfe leisteten, retteten dem zweifachen Familienvater wohl das Leben. Im Krankenhaus wurde der Mann zudem notoperiert – wo er sich noch immer befindet.

Was über den Verletzten bekannt ist

Der Stralsunder, der diese Woche seinen 59. Geburtstag feiert, wohnt schon viele Jahre in Grünhufe. Ob er seinen Geburtstag noch im Krankenhaus verbringen muss, ist unklar. Er hatte sich gerade erst ein Motorrad gekauft und plante eine Tour mit seinem Bruder. Die Nachbarn schätzen ihn als freundlichen und ruhigen Bewohner.

Was Anwohner zur Tat in der Vogelsangstraße sagen

„In der Tatnacht selbst habe ich nichts davon mitbekommen“, sagt ein Mann, der mit seinem Hund direkt am Kellerausgang spazieren geht, aus dem der Tatverdächtige geflohen sein muss. „Es schockiert einen, dass so etwas in der Nachbarschaft passiert. Man denkt immer, so was passiert nur in den anderen Stadtteilen, nicht hier.“ Eigentlich sei die Nachbarschaft friedlich. Alte Blöcke, renovierte Mehrfamilienhäuser, dazwischen Spielplätze, Bäume, Wiesen, Sportplätze, in der Nähe die Skaterbahn – insgesamt vieler mehr Grün als zum Beispiel in der Altstadt. „Wir sind jedenfalls kein Brennpunkt“, sagt der Mann. Neben guter Nahversorgung hätte sein Stadtteil noch andere Vorteile: Bezahlbaren Wohnraum. Weshalb junge Familien, ältere Leute, aber auch Studenten, Sozialschwache oder Menschen mit Migrationshintergrund hier wohnen würden. Dennoch gab es in der letzten Woche allein in der Vogelsangstraße mindestens zwei Rettungseinsätze „Bei unserem Block war Polizei und Blaulicht“, sagt eine ältere Frau. „Aber eine Nacht vor der Messerstecherei. Da hat es bei uns gebrannt. Die Messerstecherei war am anderen Ende der Straße.“

Sicherheit als Dauerthema in Grünhufe Grünhufe ist noch ein sehr junger Stadtteil der Hansestadt. Erst Anfang der 80er wurde er während der DDR-Zeit als Vorzeige-Satellit errichtet. Zuletzt lebten hier rund 6500 Bürger. Sicherheit ist ein Dauerthema im Stadtteil. Zuletzt hatte der Verein zur Förderung der Kriminalitätsprävention im Jahr 2018 eine Umfrage unter den Einwohnern durchgeführt. Dabei gaben 27,7 Prozent der 6500 Grünhufer Bürger an, sich in ihrem Stadtteil eher unsicher zu fühlen, 8,5 Prozent fühlten sich sogar sehr unsicher. Doch es waren nicht nur die Grünhufer, die sich in ihrem Stadtteil unsicher fühlten. 85 Prozent der Befragten im gesamten Stadtgebiet fanden ebenfalls, dass es sich zwischen Stadtkoppel, Vogelsang und Grünthal-Viermorgen gefährlich leben muss. Bei dieser Einschätzung folgten die Stadtteile Knieper mit 33 Prozent und die Altstadt mit 19,5 Prozent auf den Plätzen. Die gefühlte Sicherheitslageist eine andere als jene, die sich in der Kriminalitätsstatistik widerspiegelt. Im Vergleichszeitraum der Umfrage kam Grünhufe nur auf Platz fünf – bei sinkender Kriminalität. Anders als etwa der Bereich Knieper, der mit 562 Fällen die Statistik anführte.

