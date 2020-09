Stralsund

In der kommenden Woche werden die Anwohnerparkplätze von der Straße Am Fischmarkt zur Straße Am Querkanal hinter der Langenbrücke verlegt. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, ist dann das Parken am Fischmarkt zwischen Badenstraße und Semlowerstraße nicht mehr möglich. Die beiden Behindertenparkplätze bleiben allerdings bestehen. Die Nutzer der Parkzone A 1 werden gebeten, die Beschilderung zu beachten und die neue Parkmöglichkeit Am Querkanal zu nutzen.

Bessere Situation für Radfahrer

Grund der Maßnahme ist die Verbesserung der Situation für Radfahrer auf diesem Abschnitt des Ostseeküstenradweges in der Straße Am Fischmarkt, der von ihnen in beide Richtungen befahren werden kann. So ist ein besseres Ausweichen bei entgegenkommendem Verkehr möglich.

