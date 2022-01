Stralsund

Wer macht den besten Döner an der Ostseeküste in MV? Bei der Abstimmung auf www.ostsee-zeitung.de liegt in Stralsund derzeit das Kebab Haus von Arash Noori vorne.

Der Chef des Restaurants am Tribseer Damm gegenüber vom Bahnhof kam 2014 aus Afghanistan nach Deutschland. 2015 fing er in Stralsund in einem Dönerladen als Angestellter an. Mitten in der Coronakrise machte er sich vor einem Dreivierteljahr selbstständig. Nun überlegt der 24-Jährige, ein zweites Geschäft zu eröffnen.

„Wir sind die einzigen in Stralsund, die Döner liefern“, sagt er. „Auf die Qualität kommt es an. Deshalb sind bei uns die Preise etwas höher. Die Soßen mache ich selbst.“ Für den Erfolg arbeitet er jeden Tag – auch an Wochenenden. „Ich war nur einmal drei Tage nicht im Geschäft. Da wurde meine Tochter geboren.“

Von Kai Lachmann