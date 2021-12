Arbeit im Corona-Testzentrum Stralsund: „Kaum Zeit für Pausen“

Stralsund

Mund auf und das Stäbchen rein. „Unangenehm, aber muss sein“, sagt ein Mann, etwas verschnupft, der nach dem Abstrich mit dem Auto auf den Parkplatz fährt. Ein PCR-Test soll Gewissheit bringen, ob es Corona ist. Gunnar Grohs, der in Vollmontur – blauem Overall, weißen Gummihandschuhen und einer großen Schutzmaske – bekleidet ist und die Abstriche macht, ist schon beim nächsten Auto. Die Schlange ist lang. Ein Ende des Autokorsos kann man vom grauen Container, dem PCR-Testzentrum des Helios Hanseklinikums am Krankenhaus West in Stralsund, nicht sehen. So wie jeden Montag.

„Es muss schnell gehen, damit die Schlange nicht noch länger wird. Sonst verärgern wir die Leute“, sagt er, als ich mir die Schutzkleidung anziehe. Denn ich darf einen Tag lang im PCR-Testzentrum für Vorpommern-Rügen mithelfen. Da ich in Kontakt mit potenziell infizierten Menschen komme, wird auch mir eine Schutzhaube aufgesetzt. Mit diesem Outfit könnte ich vermutlich auch auf dem Mond landen. Das dazu passende Gerät binde ich mir an der Hüfte fest, Handschuhe an und schon kann es losgehen.

Routinierter Ablauf im Abstrichzentrum in Stralsund

Kalte Luft strömt in den Helm, durch das Gerät dröhnt es. Immerhin sind die Ohren nicht unter der Maske, sonst könnte ich wohl kaum etwas hören. Das Thermometer zeigt drei Grad Celsius an. Kalt wird uns aber nicht, versichert Gunnar. Sind schließlich die ganze Zeit in Bewegung. Bis zu 20 Kilometer würde er an einem Arbeitstag laufen. Kontaktdaten aufnehmen, prüfen, ob die Überweisungen vorliegen, Krankenkassenkarte einsammeln und desinfizieren, die Schälchen mit den Dokumenten und dem Abstrich in den Container bringen – und das im Akkord. Klingt zunächst einfach, doch es gibt viel zu beachten.

Die Aufnahmebögen unterscheiden sich, je nachdem, ob die Anordnung zum Test vom Gesundheitsamt oder vom Hausarzt kommt. Wieder anderes muss ich ausfüllen, wenn die Leute vor einer Aufnahme ins Krankenhaus einen PCR-Test benötigen. Und die Selbstzahler gibt es auch noch. Also: immer genau zuhören und alles sorgfältig notieren.

Bei Kindern muss man beim PCR-Test besonders vorsichtig sein

Während ich die Kontaktdaten der Leute in der Autoschlange aufnehme, kommt Gunnar mit dem Teststäbchen vorbei. Er reißt das Päckchen auf und versucht mit kleinen Witzen, die Menschen bei Laune zu halten. „Vor einem Test sind viele angespannt“, sagt er. Besonderes Feingefühl ist bei Kindern gefragt, um sie nicht zu verschrecken.

An diesem Montag kommen viele Eltern mit ihren Knirpsen. Zum Kontrolltest nach einer Infektion, weil der Selbsttest zwei Striche anzeigt oder es in der Kitagruppe Coronafälle gibt. Ein Junge ist besonders tapfer, lehnt sich lässig aus dem Fenster, reißt den Mund so weit auf, wie es nur geht, und springt danach erleichtert in den Sitz zurück: „War gar kein Problem“, sagt er. Andere weinen schon, wenn wir uns in den Schutzanzügen nähern.

Der Ablauf ist schnell Routine. Ein Auto nach dem anderen arbeiten wir ab, ab und zu kommen auch ein paar Leute zu Fuß. Seit September, seit die Infektionszahlen wieder steigen, ist es für die Mitarbeiter im PCR-Testzentrum merklich stressiger geworden, erzählen die Kollegen. An einigen Tagen war die Schlange so lang, dass die Polizei den Verkehr auf der nächsten Hauptstraße, der Rostocker Chaussee, regeln musste. So viele Leute sind es am Montag nicht, aber um die 250 Abstriche werden es am Tag doch. Überstunden bei den Mitarbeitern seien keine Seltenheit mehr.

Oft sind die Schlangen vor dem Testzentrum des Hanseklinikums lang, manchmal reichen sie sogar bis zur Hauptstraße. (Archivbild) Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Viel Gelassenheit, aber auch Unmut in der Warteschlange

Es kommen Leute aus Stralsund, von der Insel Rügen, aus Tribsees. Viele warten geduldig, zeigen sich dankbar. Aber es gibt auch Ausnahmen: „Warum dauert das denn so lang“, schimpft ein älterer Mann, als er vorfahren kann. Er verstehe nicht, warum er danach auf dem Parkplatz noch auf seine Dokumente warten müsse. Warum das alles nicht schneller ginge.

Bei einigen sorgt ein erneuter Anruf beim Hausarzt für Verzögerung, weil die Überweisung nicht ans PCR-Zentrum gefaxt wurde. Auch die Daten von Menschen aufzunehmen, die kein oder nur wenig Deutsch sprechen, dauert länger. „Wir wurden auch schon ganz übel beschimpft“, erzählt Katja Bleß, die sich im Container um die Fertigstellung der Proben kümmert.

Mehrere Großfamilien lassen sich hintereinander testen. Zwischen vier und sieben Tests pro Auto. Erst dann können Gunnar und ich kurz verschnaufen. Die Dokumentation der Tests in dem Container dauert nun etwas länger. „Viel Zeit für Pausen bleibt nicht“, sagt er nach knapp vier Stunden Arbeit, die Schutzmaske hochgezogen, Kaffeebecher in der Hand, ein bisschen aus der Puste. „Manchmal vergisst man sogar, etwas zu trinken, weil so viel zu tun ist.“ Zustimmung von den Kollegen. „Bei dem Stress fällt es schwer, auf sich zu achten“, sagt Katja Bleß. „Wir wollen die Leute auch nicht zu lange warten lassen.“

Dokumentation erfordert viel Zeit

Im Container werden die Patientendaten in einen PC eingegeben, alle Daten abgeglichen, die Proben mit dem Labor verbunden und sortiert. Drei Personen arbeiten in den Containern, die zum Teil eisig kalt sind. Die Kälte und die Konzentration, die die Arbeit benötigt, machen sich bemerkbar. „Nach einem Arbeitstag ist man echt müde“, sagt Katja. Proben oder Namen vertauschen wäre hier fatal. Als ich helfe, die Codes auf die Proben zu kleben, merke ich die Kälte auch in den Fingern. Neben der Arbeit am PC werden dort auch die Corona Schnelltests durchgeführt – am Montag ungefähr 100, einige davon auch positiv. Zwischendurch klingelt das Telefon.

Wenige Minuten später geht es weiter. Die Leute warten schon. Die Mitarbeiter im Testzentrum sind ein fest eingespieltes Team, immer dabei, die Patienten bei Laune zu halten. Trotz stressiger Situationen sind die Kollegen gut drauf. Noch einige Stunden, bis alle Abstriche genommen sind. Zumindest für diesen Tag.

Von Stefanie Ploch