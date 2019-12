Stralsund

Weihnachten ist das Fest der Familie. Auch bei Marlin Schek. Heiligabend wird sie zehn Minuten lang mit Eltern und Geschwistern skypen, die im bayrischen Rosenheim vor dem Tannenbaum sitzen. Ihren Mann, der den gleichen Beruf hat wie sie, wird die 33-Jährige ebenfalls nur auf dem Bildschirm zu sehen bekommen.

Die 33-jährige Steuerfrau des Stralsunder Mehrzweckschiffs „ Arkona“ muss dieses Jahr an den Feiertagen arbeiten. Wie bereits im Vorjahr. „Die Familie gewöhnt sich daran“, sagt die junge Frau. Und sie selbst? „Man stellt sich darauf ein.“

Die „ Arkona“ kontrolliert die viel befahrene Kadetrinne, kümmert sich um Seezeichen und Tonnen, ist aber auch für Schadstoffbekämpfung, Feuerlöschen und Eisbrechen zuständig. Sie ist so etwas wie Polizei, Feuerwehr und Seestraßenmeisterei in einem. Die Besatzung besteht aus insgesamt 48 Männern und Frauen, verteilt auf drei Teams. Für die Seeleute bedeutet das: eine Woche Schicht, eine Woche Bereitschaft, eine Woche frei. Das 15 Jahre alte Schiff ist immer einsatzbereit, rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr.

Ostsee statt Bayern

„Natürlich wollen Weihnachten alle zu Hause sein. Aber das geht leider nicht“, sagt Holger Brydda, Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Stralsund, zu dem die „ Arkona“ gehört. Es sei wichtig, einen Ausgleich zu schaffen. Niemand dürfe zu oft dran kommen. Das könnte Missgunst schüren und den Zusammenhalt stören. „Die Leute müssen sich blind vertrauen können“, sagt Brydda. Schließlich sei die Arbeit auf hoher See mitunter lebensgefährlich.

Jede dritte Woche frei

Also wieder einmal dezembergraue Ostsee statt verschneite bayerische Berge. „Das weiß man vorher, wenn man sich für diesen Beruf entscheidet“, sagt Marlin Schek. Sie habe es ja vergleichsweise bequem getroffen: Jede dritte Woche fährt sie nach Rosenheim, und wenn er nicht gerade unterwegs ist, sieht sie dort ihren Mann.

Weihnachten klappt es diesmal nicht. Marlin Schek ist eingesprungen, damit eine Kollegin, die kleine Kinder hat, zu Hause bleiben kann. Vor ein paar Jahren war die Süddeutsche noch auf großer Fahrt, lenkte Kreuzfahrt- und Frachtschiffe um den Globus und kam monatelang nicht nach Hause, erzählt die eher stille und zurückhaltend auftretende Frau, die überhaupt nicht den gängigen Klischees vom raubeinigen Seefahrertum entspricht.

Stets das gleiche Ritual

Das Heiligabend-Ritual an Bord der „ Arkona“ ist jedes Jahr gleich. Wenn nicht gerade ein Einsatz ansteht, sitzen abends alle zusammen in der Messe. Es gibt etwas Festtags-Deko mit LED-Kerzen, offenes Feuer ist an Bord tabu. Der Schiffsführer hält eine kurze Rede. Jeder bekommt eine Geschenktüte mit Süßigkeiten vom Arbeitgeber, danach wird gegessen. Gegen 21 Uhr zieht sich jeder in seine Kabine zurück.

„Man telefoniert, denkt an Zuhause, guckt sich auf dem Laptop einen Film an“, sagt Schiffsführer Andreas Engel (58). Stille Weihnacht auf der Ostsee. Das eine oder andere Besatzungsmitglied ist sogar froh über den Dienst an den Feiertagen, berichtet der Schiffsführer. Manche haben schließlich keine Familie.

Wackelfigur für die Kabine

Geschenke untereinander sind eher unüblich. „Meine Frau packt mir etwas ein“, sagt Kapitän Engel, der dieses Jahr zu Hause bleiben darf. Steuerfrau Schek bekommt von ihrer Familie jedes Mal eine kleine Wackel-Figur, die sie in ihrer Kabine aufstellt. Die soll zeigen, dass ihre Lieben an sie denken, wenn sie auf dem bewegten Meer unterwegs ist.

Räucherplatte auf dem Wunschzettel

Höhepunkt der gemeinsamen Weihnachtsfeier auf der „ Arkona“ ist das Abendessen an Heiligabend. Schon Wochen vorher verteilt der Koch Wunschlisten. Weil es ein besonderes Mahl werden soll, legen alle etwas für den Einkauf drauf und sammeln Geld ein. Dieses Jahr steht Räucherplatte als Hauptgang auf dem Menüzettel – mit Fisch, Schweinelenden und Entenbrust.

Für die Zubereitung ist Martin Peuß (36) zuständig. Zwölf Stunden wird er Heiligabend in der Küche stehen. Und ist das sehr belastend? Ach was, winkt der Küchenmeister ab. Für ihn sind das ganz normale Arbeitstage. Seitdem er 16 ist, fährt er zur See. Das Weihnachten in Familie eher selten sei, „das gehört zum Job“. Und das Leben an Bord ist ja schließlich auch so etwas wie Familie.

Über den Autor

Mehr zum Thema

Von Gerald Kleine Wördemann