Es drohen weitere Streiks im Nahverkehr im Landkreis Vorpommern-Rügen. Darüber hat die Verkehrsgesellschaft Vorpommern- Rügen mbH (VVR) am Dienstag in einer Mitteilung informiert. Grund sind die ergebnislosen Verhandlungen der zweiten Runde der Tarifverhandlungen zwischen der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di Nord und dem Kommunalen Arbeitgeberverband am 17. Januar. Bereits am Tag davor hatte Verdi mit einem Warnstreik große Teile des Busverkehrs im Landkreis halbtags lahm gelegt. Viele Stralsunder waren davon überrascht. Es war der erste Streik dieser Art in Stralsund seit 1999.

Die nächste Verhandlungsrunde findet am 28. Januar statt. Laut VVR könnte die Gewerkschaft ver.di noch davor erneut zu weiteren Warnstreiks im Öffentlichen Personennahverkehr aufrufen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind aber weder der mögliche Zeitraum noch der Umfang bekannt. VVR-Fahrgäste sollten sich regelmäßig vorab in den Medien sowie auch auf der Homepage unter www.vvr-bus.de informieren.

Von einem Ergebnis waren die Verhandlungspartner zuletzt noch weiter entfernt. In den aktuellen Lohnverhandlungen fordern die Fahrer zwei Euro mehr pro Stunde. Das Einstiegsgehalt würde dann bei knapp über 15 Euro pro Stunde liegen, wenn die Verhandlungen erfolgreich verlaufen – plus eine Einmalzahlung von 100 Euro. Auch dann läge der Lohn jedoch noch immer unter dem Westniveau.

