Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie hat der Arbeitskreis Asyl der evangelischen Kirchengemeinde Tribsees die Landesregierung und die zuständigen Behörden aufgefordert, für alle in Mecklenburg-Vorpommern lebenden Risikogruppen die notwendigen Schutzmaßnahmen zu ermöglichen.

Risikogruppen in MV unzureichend geschützt

Trotz der Einführung einer Maskenpflicht ab dem 27. April sei die Versorgung mit diesem wichtigen Atemschutz auch in MV noch Mangelware, heißt es in einer Mitteilung. Nach Auffassung des AK ASYL stehen die Behörden in der Pflicht, die nötigen Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung vorzuhalten; dies gelte um so mehr für besondere Risikogruppen, zu denen Senioren, Kranke, Krankenhaus- und Pflegepersonal sowie – aufgrund ihrer konkreten Lebenssituation und Unterbringung – auch eine große Zahl von geflüchteten Menschen gehören.

Flüchtlinge leben in der Regel in großen und engen Unterkünften, in denen Abstandsgebote und Hygiene-Vorschriften ohnehin viel schwerer einzuhalten sind. Eine traurige Folge sei die Verbreitung des Virus bereits in mehreren Unterkünften. Ende April hätte der Verein Tutmonde die Flüchtlinge in Tribsees mit selbstgenähten Masken versorgt. Doch der Bedarf sei permanent.

Tribseeser fordern Paradigmenwechsel in der Flüchtlingspolitik

„Die Corona-Epidemie erfordert eine Neukonzeption, einen Paradigmenwechsel hin zu einer humanen solidarischen Flüchtlingspolitik“, erklärte Heiko Kauffmann vom Arbeitskreis Asyl Tribsees.

Aus Sicht des Arbeitskreises offenbart gerade die Corona-Epidemie das Scheitern des restriktiven Konzepts der sogenannten Anker-Zentren und großen zentralen Erstaufnahme – Einrichtungen für Flüchtlinge. Daher wird weiterhin ein Umdenken und eine dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen in Wohnungen und kleinen Wohn-Einheiten gefordert.

