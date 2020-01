Stralsund

Zum Ende des vergangenen Jahres ist die Arbeitslosigkeit in der Region noch einmal angestiegen. Im Dezember waren im Bereich der Arbeitsagentur Stralsund 9915 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, 1208 Menschen mehr als im November. Die Arbeitslosenquote stieg damit zwischen Arkona, Grimmen und Zingst auf 8,8 Prozent.

Anstieg folgt der saisonalen Entwicklung

Für Jürgen Radloff, Agentur-Geschäftsführer, ist das eine erwartbare Entwicklung: „Der Dezemberanstieg folgt der üblichen saisonalen Entwicklung.“ Er verwies darauf, dass vor allem der Tourismusbereich den Hauptteil des Zuwachses der Arbeitslosenzahlen durch Entlassungen in Hotel- und Gastrobereich, im Handel sowie bei den tourismusnahen Dienstleistungen beigetragen hat.

Lage am Arbeitsmarkt besser als im Vorjahr

Im Vergleich mit dem Dezember des Vorjahres konstatierte Radloff jedoch eine deutlich verbesserte Lage am Arbeitsmarkt. Ende 2018 lag die Arbeitslosenquote noch bei 9,5 Prozent. Damals waren 10 642 Menschen ohne Beschäftigung, 727 mehr als im Vormonat. Der Agenturchef spricht mit Blick auf diese Zahlen von einer positiven Entwicklung, gekoppelt an robuste wirtschaftliche Entwicklung der Region. „Dass in unserem Agenturbezirk in einem Dezember einmal weniger als 10 000 Personen arbeitslos gemeldet sind, hätte ich mir vor einigen Jahren noch nicht vorstellen können.“

Vor 15 Jahren waren noch 31 700 Frauen und Männer ohne Job. Das waren dreimal so viele wie im aktuellen Zeitraum. Die Arbeitslosenquote lag im Dezember 2004 – unmittelbar vor der Einführung des Arbeitslosengeldes II – bei 25,1 Prozent. „Von den damaligen Werten trennen uns heute Welten“, so Radloff.

Arbeitslosenqoute übers Jahr bei 8,1 Prozent

Und so kommt Jürgen Radloff mit Blick auf 2019 zu der Einschätzung: „Es war ein gutes Jahr für den Arbeitsmarkt in der Region Vorpommern-Rügen. Die Arbeitslosenquote lag im Jahresverlauf bei 8,1 Prozent. Das entspricht einer durchschnittlichen Arbeitslosenzahl von 9102 Personen.

„Noch niemals seit der Wiedervereinigung hatten wir so niedrige Werte zu verzeichnen“, so Jürgen Radloff, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Stralsund. „Im Jahr 2017 freuten wir uns noch über eine Jahres-Arbeitslosenquote, die zum ersten Mal knapp unter der 10-Prozent-Marke lag. Und nun, gerade einmal zwei Jahre später, hätten wir um ein Haar die 8-Prozent-Marke unterboten.“

Dabei ergibt eine Betrachtung einzelner Monate des Jahres sogar noch bessere Werte. So erreichte der Agenturbezirk Stralsund im September 2019 mit einer Arbeitslosenquote von 6,7 Prozent den niedrigsten Wert, der in der Region seit der Wiedervereinigung gemessen wurde.

In den beiden Tourismushochburgen des Landkreises sah es noch besser aus. Von Juni bis September registrierten die Geschäftsstellen Bergen auf Rügen und Ribnitz-Damgarten beinahe durchgängig Arbeitslosenquoten von 5,5 bzw. 5,4 Prozent. „Wir reden hier allerdings über die Zahlen der Sommermonate“, so Radloff. „Im Winter sieht die Situation in den Urlaubsregionen doch deutlich anders aus.“ So registrierte die Insel Rügen die höchste Arbeitslosenquote im Jahresverlauf 2019 im Januar mit 12,2 Prozent. In der Geschäftsstelle Ribnitz-Damgarten, zu der auch die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst zählt, lag der höchste Wert des Jahres – ebenfalls im Januar – bei 10,2 Prozent.

Urlaubssaison hat sich verlängert

„Diese Schwankungen in der Beschäftigungslosigkeit sind enorm und mit kaum einer anderen Region in Deutschland zu vergleichen“, so der Agenturchef. „Allerdings – und das ist für mich die wirklich positive Nachricht – hat sich die Saison in den Urlaubsregionen deutlich verlängert, zumindest wenn ich die Personalnachfrage betrachte.“ So lag die Arbeitslosenquote im Raum Ribnitz-Damgarten bereits im März wieder im einstelligen Bereich und blieb bis zum Jahresende auf einem sehr niedrigen Niveau. Die Insel Rügen konnte im April einen Wert unter der 10-Prozent-Marke erreichen. Auch hier blieb die Arbeitslosenquote bis in den Dezember im einstelligen Bereich.

Stralsund im September erstmals unter 10 Prozent

Eine positive Entwicklung war auch in der Hansestadt Stralsund zu verzeichnen. Zwar ist die Arbeitslosenquote im Stadtgebiet mit 10,4 Prozent im Jahresdurchschnitt immer noch die höchste unter allen Regionen des Agenturbezirks, trotzdem konnte im Jahr 2019 erstmals auch ein Wert unter der 10-Prozent-Marke verzeichnet werden und das von September bis November.

Positiv verlief auch die Entwicklung in der Geschäftsstelle Grimmen. Die durchschnittliche Arbeitslosenquote rund um die Trebelstadt lag im Jahr 2019 bei 8,2 Prozent. Nur zum Vergleich: Im Jahr 2018 lag der Wert noch bei 9,1 und im Jahr 2017 noch bei 9,2 Prozent.

Fachkräftelücke bahnt sich an In der Hansestadt Stralsund waren Ende Dezember 2900 Menschen ohne Job, 123 mehr als im November. Die Arbeitslosenquote liegt bei 10,3 Prozent. Zum Vergleich: Aus Greifswald werden im gleichen Zeitraum 2235 Menschen ohne Arbeit gemeldet, 48 mehr als im November. Die Arbeitslosenquote liegt hier bei 7,4 Prozent. Die Herausforderung für den Arbeitsmarkt der Region im neuen Jahr bleibt die Bevölkerungsentwicklung. Erfahrene Fachkräfte geburtenstarker Jahrgänge ab Mitte der 1950er-Jahre gehen in den Ruhestand. Junge Leute rücken nicht in ausreichendem Maße nach. Laut Agenturchef Jürgen Radloff bahne sich hier eine Fachkräftelücke an.

Von Jörg Mattern