Stralsund

In der Kulturreihe „bank(d)ruecken“ wird am Freitag zum nächsten Vortrag in Stralsund eingeladen. Um 19.30 Uhr ist im Kinosaal des Ozeaneums der Leipziger Architekt Prof. Benedikt Schulz mit seinem „Leipziger Allerlei“ zu Gast.

Von Architekten und Fußballern

Noch vor Jahren war auf der Homepage von Schulz und Schulz Architekten der Leitspruch „Wir kannten nur Arbeit und Fußball, sonst nichts“ zu lesen, welcher dem legendären Schalker Fußballer Ernst Kuzorra zugeordnet wird. Warum dieses Motto auf der aktuellen Seite der Architekten und bekennenden Schalke-Fans nun nicht mehr finden und ob es zwischenzeitlich dafür andere sportliche und architektonische Herausforderungen zu bestehen gibt, darüber soll Benedikt Schulz im Rahmen seines Werkvortrages unter anderem befragt werden.

Im Vordergrund stehen aber natürlich exzellente und preisgekrönte öffentliche Bauten der Leipziger Architekten, die zuletzt mit dem Neubau der katholischen Probsteikirche St. Trinitatis in Leipzig einen beeindruckenden Beitrag zum zeitgenössischen Kirchenbau in Deutschland geleistet haben.

Lehren, forschen, entwerfen

1992 gründete Benedikt Schulz mit seinem Bruder Ansgar das Büro Schulz und Schulz Architekten GmbH mit Sitz in Leipzig. Von 2010 bis 2018 forschte und lehrte er als Professor an der Technischen Universität Dortmund und leitete dort gemeinsam mit seinem Bruder den Lehrstuhl Baukonstruktion an der Fakultät Architektur und Bauingenieurwesen. Seit 2018 ist er Professor für Entwerfen und Konstruieren an der Architekturfakultät der Technischen Universität Dresden.

Info: Weitere Informationen und Reservierungen unter www.bankdruecken.jetzt - eine vorherige Anmeldung für die Veranstaltung ist notwendig.

