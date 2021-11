„Arctic Outbreak“: Chance auf weiße Weihnacht in Stralsund?

Stralsund

Bei den langfristigen Wetterprognosen macht aktuell der Term „Arctic Outbreak“ die Runde. Dieser „arktische Ausbruch“ soll angeblich einen der kältesten Winter aller Zeiten bringen – mit bis zu – 12 Grad im Nordosten im Advent. Tatsächlich wird es in der kommenden Woche kälter, dies bestätigt auch Wetterexperte Stefan Kreibohm von der Wetterstation Hiddensee. Von den langfristigen Prognose einiger seiner Kollegen hält er jedoch nichts.

Laut Wetterexperte Dominik Jung: Wintereinbruch noch im November möglich

So hat sich Meteorologe Dominik Jung von Q.met in einem aktuellen YouTube-Wetterbericht mit dem arktischen Ausbruch auseinander gesetzt. Für Ende November sagte er auf berliner-zeitung.de bereits eine „stramme Nordlage“ vorraus. Mit Blick auf eine sogenannte Ensemble-Vorhersage, die bis zum 1. Dezember reicht, sagt er: „Momentan sprechen 60 Prozent für winterliche Temperaturen“. Der große Wintereinbruch sei aber bereits für Ende Oktober angekündigt worden, dann für Mitte November. Bisher ist er noch nicht eingetreten. Doch aus Nordeuropa könnten laut Jung kalten Luftmassen aus Nordeuropa bis nach Deutschland einströmen – „mit Temperaturen von bis zu minus zwölf Grad im Nordosten.“ Dies könnte dann sogar Schneeflocken bis in tiefe Lagen bringen.

„Arctic Outbreak“ ist ein Kaltelufteinbruch

Von solchen langfristigen Vorhersagen hält Wetterexperte Stefan Kreibohm jedoch nichts. Der Hiddenseer sagt dazu ganz klar: „Für mich hat das mit Vorhersage nicht mehr viel zu tun. Es ist eher Wichtigtuerei“. Auch ein „Arctic Outbreak“ sei nichts außergewöhnliches. „Früher nannten wir es einfach Kaltelufteinbruch. Der kommt natürlich aus der Arktis – und kommt immer wieder vor.“ Seine Einschätzung zum Wintereinbruch: „Das Meer ist noch viel zu warm. In MV werden wir davon nicht viel merken.“ Dennoch: „Die Temperaturen werden in der nächsten Woche sinken und nasskalt. In der Nacht kann es dann auch schon glatte Straßen geben. Für November ist dies aber normal.“

Prognose für „weiße Weihnacht“ erst kurz vor Heiligabend möglich

Ob Deutschland nun ein neuer Rekordwinter oder eine „weiße Weihnacht“ bevorsteht, kann laut Kreibohm noch gar nicht gesagt werden. „Das wäre alles reine Spekulation“, sagt er. „Eine Prognose für eine weiße Weihnacht ist frühestens 10 Tage vorher abschätzbar. Bestenfalls liegt dann aber schon Schnee. Wirklich einschätzen lässt es sich erst ab drei bis fünf Tage vorher. Und auch dann ist es nur eine Einschätzung.“ Wenn es dann jedoch auf Hiddensee und auf Rügen weiß ist, ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in Stralsund weiß. „Bei gleicher Wetterlage mag es einen leichten Unterschied geben. Denn durch die Insellage ist es auf Hiddensee klimatisch etwas milder.“ Umgedreht heißt es aber auch: Während der Schnee in Stralsund vielleicht liegen bleibt, gibt es auf Hiddensee trotzdem keine weiße Weihnacht.

Schilder warnen vor dem Betreten zugefrorener Seen

2020 gab es in Stralsund und auf Rügen keine weiße Weihnacht. Dafür zeigte sich der Winter bereits im Februar 2021 von seiner schönen Seite. Anfang des Jahres war sogar der Strelasund zugefroren – und Spaziergänger liefen über das dicke Eis. Auf einen möglichen Wintereinbruch ist die Hansestadt Stralsund daher bereits vorbereitet. So stehen bereits an allen Teichen Schildern, dass das Betreten der möglichen Eisflächen verboten ist.

