Für das kleine Dorf Tuba in Sierra Leone war am Montag ein großer Tag. Gemeinsam mit dem Regionalchef, dem Paramount-Chief, bis zum Town-Chief, dem Häuptling des Dorfes, feierten die Bewohner Tubas die Einweihung einer Schneiderwerkstatt.

Unter ihnen auch der Stralsunder Frank Burchett, der mit dem Tailor’s Workshop sein nächstes Hilfsprojekt in der Gemeinde unweit der Atlantikküste auf den Weg gebracht hatte. Fünfzig Frauen und Mädchen lernen hier an sieben Nähmaschinen künftig das Schneiderhandwerk.

Ein ganz persönlicher Einsatz gegen allgegenwärtige Armut

Für Frank Burchett ist es ein weiteres Vorhaben seiner ganz persönlichen Afrikahilfe, die er mithilfe von Spenden aus der Heimat realisiert. Als verantwortlicher Projektingenieur des Rostocker Ablegers des weltweit agierendes deutschen Ingenieurbüros Inros Lackner SE baut er in dem afrikanischen Land ein 100 Kilometer langes Teilstück des afrikanischen Westküsten-Highways.

Bei seinen Streifzügen durch das Land hat der passionierte Hobbyfotograf wunderschöne Landschaften entdeckt und freundliche Menschen kennengelernt, aber auch die allgegenwärtige Armut nicht übersehen.

Spenden von Freunden und Kollegen bewegen vor Ort viel

„Ich habe schnell gemerkt, dass man hier mit wenigen Mitteln und der Unterstützung der Einheimischen viel bewegen kann“, sagt der Stralsunder.

Der Stralsunder Frank Burchett hilft in Afrika. Quelle: Privat

Im Heimatdorf seines Fahrers wurde eine verfallende Schule sein erstes Vorhaben. Diese Idee und seine Fotos lösten zu Hause bei Freunden, Kollegen und Bekannten eine Welle der Spendenbereitschaft aus.

Dank dieser Hilfe und dem begeisterten Einsatz der Dorfgemeinschaft konnte die neue Schule vor genau einem Jahr am 1. März übergeben werden. Und da noch Spendengeld übrig war, wurden zudem noch Schulhefte für ein ganzes Schuljahr mit überreicht.

Freude über Schulranzen und -uniformen

Da der Spendenstrom aus der Heimat nie ganz abreißt, konnte Frank Burchett weitere Hilfe leisten, wo sie nötig war. So lösten etwa zu Anfang dieses Jahres 78 Schulranzen große Freude bei den Mädchen und Jungen aus.

Doch so manches Kind, das in Tubas Schule lernt, war dennoch betrübt, weil es ohne Schuluniform den Unterricht besuchen musste. „Die Uniform gehört hier einfach dazu, und jede Schule trägt ihre eigenen Farben. Doch nicht jede Familie kann den Sohn oder die Tochter damit ausstatten.“

Mit Gemeindevertretern das nächste Projekt beraten

Der Schneidermeister im Dorf konnte dank der Spenden aus Deutschland helfen und nähte 40 Schuluniformen. Das brachte Burchett auf eine Idee. „Gemeinsam mit dem Town-Chief, Gemeindevertretern, Schullehrern und dem örtlichen Imam haben wir am 1. Februar beraten, ob sich nicht interessierte Frauen und Mädchen im Dorf finden lassen, die das Schneidern erlernen möchten.“ Und Frank Burchett weiß, dass die Zustimmung genau so groß war wie die Nachfrage im Dorf. 24 Frauen und 30 Schülerinnen wollten nähen lernen.

Der Dorfschneider macht mit

Binnen kurzer Zeit kam Hilfe aus Stralsund. „Thomas Nitz, vom Nachbarschaftszentrum in Grünhufe hat sofort Geld für zwei Nähmaschinen gespendet. Freunde und Kollegen vom mir machten ebenfalls mit“, sagt Frank Burchett. Er holte den Dorfschneider mit ins Boot, der die Frauen anlernte. Am Haus des Schneiders wurde dafür ein Anbau mit Schleppdach errichtet, darunter die Nähmaschinen aufgebaut.

Die Maschinen sehen zwar aus wie die gute alte Singer, auf der Oma noch genäht hat, sind aber nagelneue Nachbauten aus China, die für den afrikanischen Markt einen unschlagbaren Vorteil haben: Sie haben Fußantrieb – zu so kleinen Dörfern wie Tuba führen keine Stromleitungen. „Inzwischen können die Frauen schon Kopfkissen und Tücher nähen“, sagt Burchett.

Vorteile für beide Seiten

Und nun hat der Schneider Konkurrenz bekommen? Der Stralsunder sieht das eher pragmatisch. „Beide Seiten profitieren davon. Der Dorfschneider kann jetzt größere Aufträge annehmen, weil er auf Näherinnen zurückgreifen kann. Und die Frauen können sich mit der Näherei etwas dazuverdienen.“ So habe es der Paramount-Chief in seiner Rede zu Eröffnung der Schneiderei ebenfalls betont.

Noch zwei Jahre Straßenbau in Sierra Leone

Frank Burchett ist für seine Afrikahilfe im vergangenen Oktober in Tuba offiziell mit dem Titel eines Section-Chiefs – eines Stammeshäuptlings – ernannt worden. Beruflich hat er viel in Sierra Leone zu tun. Von den 100 Kilometern des Teilstücks vom Küsten-Highway sind etwa 85 Prozent fertiggestellt.

Jetzt sind zu dem von der Europäischen Union geförderten Infrastrukturprojekt für Westafrika noch einmal vier Kilometer mit neuen Brücken dazugekommen. Und so schätzt der Projektingenieur, dass er für das Bauvorhaben noch zwei Jahre im Einsatz sein wird.

Ein Container voller Computer ist unterwegs

Zeit, die er nutzen möchte, weitere Hilfsprojekt anzuschieben und zu begleiten. Gegenwärtig ist per Schiff ein Container voller Computer unterwegs. „Darunter ist auch Technik von meiner Firma Inros Lackner.

„Der Verein Forikolo, der in Sierra Leone ebenfalls Schulen, Brunnen und Bäckereien baut, hat die ausgemusterten, aber noch gut einsetzbaren Firmen-PC gesammelt und verschifft, um hier Schulen mit Computer auszurüsten“, sagt Burchett und hat schon die nächste Idee vor Augen. „Ich möchte an unserer Schule in Tuba dabei helfen, ein Computer-Zentrum einzurichten.“

Jetzt wird Strom im Dorf gebraucht

Doch bevor die Rechner hochgefahren werden, gibt es ein Problem zu lösen: Strom muss her. Der Stralsunder Ingenieur sieht da vor allem zwei Möglichkeiten dezentraler Stromerzeugung – per Generator oder mittels Solarkollektoren. „Letztere wären unter afrikanischer Sonne eher das Mittel der Wahl“, sagt Burchett. Für die dafür notwendige Technik hat er von seiner Firma bereits ein Signal zur Unterstützung bekommen und würde gerne darauf zurückgreifen.

Und ganz ohne Spendengelder wird es auch nicht gehen. „Ich bin so sehr dankbar, für die Hilfe, die ich von Freunden, Kollegen und Bekannten aus der Heimat bekomme. Ohne diese hätte ich hier nicht so viel bewegen können“, sagt Frank Burchett und weiß das auch in dem Wissen darum zu schätzen, dass Privatspenden für Afrika beim deutschen Fiskus nicht steuerlich absetzbar sind.

