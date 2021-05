Asiatischer Einwanderer in MV: Diese Pflanze ist Fluch und Segen zugleich

Rostock

Er sieht zunächst unscheinbar aus, treibt wie andere Pflanzen im Frühjahr aus – und wächst dann in nur drei Wochen etwa zwei Meter hoch: der Staudenknöterich, auch Japanknöterich genannt. Vor allem Kleingärtnern ist er ein Graus. Manche greifen zu rabiaten Mitteln, um den asiatischen Einwanderer zu bekämpfen.

In Europa gilt der Staudenknöterich als problematische und unerwünschte invasive Pflanze. In fast jeder Kleingartenanlage ist er zu sehen und dort oft Gärtners Albtraum. Denn dort, wo der Knöterich wächst, wächst nicht mehr viel anderes.

Tipp vom Kleingärtner: Knöterich früh ausstechen

Andreas Grunwald vom Kleingartenverein Frankenvorstadt in Stralsund kennt den wuchskräftigen Knöterich. In der Anlage wachse er bereits seit ein paar Jahren. Sein Mittel, um ihn loszuwerden: „Man darf den Knöterich erst gar nicht so hochkommen lassen und sollte ihn früh ausstechen.“ Andere Gärtner versuchen gern auch, den Knöterich niederzubrennen.

Der Zentralverband Gartenbau empfiehlt jedoch: „Auf diese Art ist zu verzichten. Sie wurde schon vor Jahren von vielen Staudengärtnern aus dem Sortiment genommen. Sie darf nicht in der freien Landschaft gepflanzt werden, besonders nicht in der Nähe von natürlichen Wasserläufen.“ In Deutschland ist das Ausbringen dieses Knöterichs nach dem Bundesnaturschutzgesetz zudem verboten.

Japanknöterich im Botanischen Garten Rostock: „Die Pflanze braucht keinen vernünftigen Boden“

Ganz legal ist der Japanknöterich, der ursprünglich aus China, Korea und eben Japan stammt, im Botanischen Garten der Universität Rostock zu sehen. Kustos Dr. Dethardt Götze erklärt: „Die Pflanze braucht keinen vernünftigen Boden, wächst gut an Bächen und Flüssen, mag steinigen, kiesigen Boden und durchwurzelt schnell.“ Dort, wo steiniger Boden plötzlich auf nährstoffreichen trifft, sei abrupt Schluss mit dem Knöterich. „Besonders auf Steinschüttungen, die für den Uferbau angelegt werden, wächst der Staudenknöterich wunderbar“, so Götze.

Zu erkennen ist der Japanknöterich an einem typischen Merkmal: Die Ochrea – auch Tute genannt – ist eine röhrige, meist häutige Scheide am Grund der Blattstiele, die von den verwachsenen Nebenblättern gebildet wird. Quelle: Martin Börner

Für kleinere Gärten würde der Experte den Knöterich allerdings nicht empfehlen. Die Rhizome, die der Knöterich unter der Erde bildet, wachsen schnell, vor allem unter Gestein. „Loswerden kann man den Japanknöterich eigentlich nur durch Ausgraben. Wenn er frisch gewachsen ist, kann man ihn auch beschneiden.“ Das müsse allerdings frühzeitig und mit Geduld passieren. „Er muss immer wieder abgeschnitten werden. Man kann das Rhizom der Pflanze so ermüden und die Reserven aufbrauchen“, erklärt Dethardt Götze. Irgendwann wachse sie dann nicht mehr so stark nach. Das könne aber zwei, drei Jahre dauern. Zu erkennen sei der Japanknöterich unter anderem an einem typischen Merkmal: Die Ochrea – auch Tute genannt – ist eine röhrige, meist häutige Scheide am Grund der Blattstiele, die von den verwachsenen Nebenblättern gebildet wird.

Ausbringen des Staudenknöterichs in Deutschland verboten

Im Botanischen Garten selbst ist bislang vom Knöterich nicht allzu viel zu sehen. Dort wächst er neben einer kleinen Brücke. In wenigen Wochen ist er übermannshoch gewachsen – allerdings nicht so verdichtet wie in so manchem Kleingarten. „Ich finde, er könnte hier noch etwas stärker wachsen. Aber die Gärtner mögen ihn wohl nicht so sehr“, sagt Dethardt Götze lächelnd.

Knöterich entfernen Chemische Herbizide werden für die Entfernung des Knöterichs aus dem Garten nicht empfohlen, da so auch die umliegende Ökologie aus dem Gleichgewicht gerät. Wer Geduld hat, kann den Japanknöterich regelmäßig beschneiden und die Pflanze so ermüden, bis sie nicht mehr nachwächst. Auch Ausgraben ist ein wirksames Mittel. Dabei sollte allerdings darauf geachtet werden, dass kleine Wurzelstückchen nicht liegen bleiben. Sie treiben schnell an anderer Stelle neu aus. Entsorgt werden sollte die Pflanze im Restmüll. Denn auch auf dem Kompost kann sie schnell neu austreiben. Eine weitere Möglichkeit ist die Bekämpfung des Wurzelwerks mit Wasserdampf. Allerdings werden hierbei auch Lebewesen, die sich in unmittelbarer Nähe der Pflanze aufhalten, geschädigt oder sogar getötet.

Dass Pflanzen wie der Staudenknöterich durch das Bundesnaturschutzgesetz verboten sind zu pflanzen, sieht der Kustos des Botanischen Gartens allerdings kritisch. Nach seiner Meinung müsse die Situation immer regional eingeschätzt werden. So können Knöterichgewächse auch sinnvoll an Hauswänden, Mauern und Flussläufen eingesetzt werden, die schnell begrünt werden sollen.

Bienen mögen Knöterichgewächse

Ganz so streng mit dem ungeliebten Knöterich will auch Andreas Grunwald vom Stralsunder Kleingartenverein Frankenvorstadt nicht sein: „Ich bin nicht so für gebohnerte Gärten. Bienen und Hummeln brauchen auch was zu futtern.“ Man müsse eine Pflanze auch mal einfach wachsen lassen – „allerdings in Maßen“, betont Grunwald.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ulrich Kändler sieht den Japanknöterich ebenfalls mit anderen Augen: „Bienen mögen Knöterichgewächse. Sie blühen spät und lange.“ Für Bienen sei das ideal, um auch im Spätsommer noch genügend Futter zu finden, erklärt der Vorsitzende des Imker-Vereins Wismar.

Von Michaela Krohn