Stralsund

Pikante Personalie im direkten Machtbereich von Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU): Wie aus einer nur intern behandelten Beschlussvorlage für die Sitzung der Stralsunder Bürgerschaft am Donnerstag hervorgeht, plant Badrow, einer seiner Sekretärinnen im OB-Büro eine besser dotierte Position als Gleichstellungsbeauftragte zu übertragen, obwohl die Frau die in der Ausschreibung geforderten Einstellungsbedingungen nicht nachvollziehbar erfüllt.

Demnach müsste Badrows Kandidatin entweder über ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich öffentliche Verwaltung oder den Abschluss der Angestelltenprüfung II vorweisen. Als dritte Möglichkeit werden in der Ausschreibung „gleichwertige Fähigkeiten und Erfahrungen“ genannt, wobei offen bleibt, wie diese Eigenschaften gewichtet werden. Die bisherige Gleichstellungsbeauftragte der Stadtverwaltung, Sarah Cornils, gibt das Amt dem Vernehmen nach freiwillig ab.

Auf Anfrage räumt die Stadtverwaltung ein, dass Badrow „als Leiter der Verwaltung“ die Vorlage für die Bürgerschaft erstellt habe. Er könne die Kandidatin „auch deshalb persönlich gut einschätzen, weil sie zuletzt im Büro des Oberbürgermeisters tätig war“, hieß es weiter. Richtig sei, dass die Frau weder einen Hochschulabschluss noch die Angestelltenprüfung II vorweisen könne, sagte der Sprecher der Stadtverwaltung, Peter Koslik. Sie habe aber „durch weitere Tätigkeiten und persönliche Lebenserfahrung gute Voraussetzungen, um die Aufgaben als Gleichstellungsbeauftragte erfolgreich wahrzunehmen“. Die Favoritin des OB ist gelernte Bauzeichnerin.

2012 galten noch andere Maßstäbe

Zudem sei sie die einzige Bewerberin gewesen. Allerdings ist die Stelle nicht extern, sondern nur innerhalb der Verwaltung ausgeschrieben worden. Warum? „Die Hansestadt Stralsund versucht nicht nur aufgrund von Auflagen zur Haushaltssatzung, sondern auch angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels grundsätzlich das eigene Personal weiterzuentwickeln und über interne Stellenausschreibungen zunächst eigenen, geeigneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Chance zu geben“, antwortet Koslik. Wie aus dem Ausschreibungstext weiter hervorgeht, soll die Gleichstellungsbeauftragte nach der Neubesetzung künftig nicht mehr im Haupt- und Personalamt, sondern direkt im OB-Büro angesiedelt sein, und dort zugleich „Zielvorstellungen des Oberbürgermeisters durch operatives Controlling“ umzusetzen. Dazu Koslik: „Die Gleichstellungsbeauftragte in der Personalabteilung anzusiedeln ist nicht zweckmäßig. Sie braucht eine organisatorische Distanz zur Personalabteilung, um ihre Zielsetzungen auch durchsetzen zu können.“ Bei der vorherigen Ausschreibung der Stelle im Jahr 2012 galten in dieser Hinsicht noch andere Maßstäbe.

Profitiert am Ende die CDU ?

Wie aus Rathaus-Kreisen verlautete, könnte dem OB der geplante Wechsel innerhalb seines eigenen Büros gerade recht kommen. Badrow soll demzufolge für seinen Parteifreund und Jogging-Partner Christian Ramlow auf der Suche nach einem neuen Job sein. Ramlow war seit 2017 als zweiter Geschäftsführer in der CDU-Fraktion der Bürgerschaft tätig und vorher im Media Markt in Greifswald angestellt.

Die Union hatte bei der Kommunalwahl Ende Mai im Vergleich zur Abstimmung 2014 aber rund ein Drittel ihrer Stimmen verloren. Pro Abgeordneten stehen jeder Fraktion fünf Arbeitsstunden eines Geschäftsführers zu. Nach dieser Rechnung kann die Union mit neun eigenen Stadtvertretern nur noch einen Mitarbeiter in Vollzeit beschäftigen. Diesen Job soll die langjährige Fraktionsgeschäftsführerin Katrin Ruhnke behalten. Ramlow wäre Ende dieses Monats raus.

Die Karriere der Oberbürgermeister-Sekretärin zur Gleichstellungsbeauftragten soll bereits am 1. Juli starten. Gegen die These, dass im OB-Bereich eine Sekretärin hochbefördert wird, um Platz für einen Parteifreund zu machen, spricht aber, dass der Bewerbungsschluss bereits am 30. April war, als die Wahlen noch anstanden. Allerdings waren innerhalb der CDU schon zu dieser Zeit Befürchtungen lautgeworden, dass das Wahlergebnis mies ausfallen könnte.

Benjamin Fischer