Auf dem Schulweg: 12-jährige Radfahrerin kollidiert mit Lkw in Stralsund

Stralsund

Auf dem Weg zur Schule hat sich ein 12-jähriges Mädchen am Dienstag in Stralsund bei einem Verkehrsunfall verletzt. Sie war mit dem Fahrrad unterwegs. Ein Lkw übersah das Mädchen beim Abbiegen offenbar. Beide stießen zusammen.

Beim Abbiegen übersehen

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 58-jährige Fahrer eines Lkw Mercedes-Benz gegen 7.40 Uhr die Greifswalder Chaussee in Richtung Innenstadt. Beim Abbiegen nach rechts in die Bauhofstraße übersah der Mann offenbar die junge Schülerin auf ihrem Rad, die in gleicher Richtung unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Das Mädchen wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Sowohl am Rad als auch Lkw seien keine sichtbaren Schäden festgestellt worden, teilt die Polizei mit.

Von OZ