Auf dem Schulweg: 14-Jährige in Stralsund wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Mit dem Rad zur Schule unterwegs, ist eine Schülerin am Dienstagmorgen am Knieperdamm in Stralsund mit einem Auto kollidiert. Die 14-Jährige wurde schwer verletzt. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

Eine 14 Jahre alte Radfahrerin ist auf dem Weg zur Schule am Dienstagmorgen in Stralsund am Knieperdamm in Stralsund mit einem Auto kollidiert. Die Schülerin zog sich schwere Verletzungen zu. Quelle: Stefan Tretropp