Stralsund

Dänholm – eine kleine, aber feine Insel. Nach ein paar Metern über der Ziegelgrabenbrücke rechts abbiegen und über die Schienen hinüberfahren. Schon ist man im Grünen. Die Insel sticht besonders mit ihrem kleinen Hafen und eigenem Flair hervor. Zwar hat das angrenzende Nautineum noch bis Mai geschlossen, aber einen Spaziergang vorbei an Segel- und Motorbooten sollte man sich nicht entgehen lassen.

Besucher fühlen sich auf Dänholm gut aufgehoben und bei Fragen steht der Hafenmeister zur Verfügung. Etwas versteckt sind lauter Backsteingebäude auf der Insel zu sehen. Die Bundespolizei und der Zoll haben dort ihren Sitz.

Wer auf der Ziegelgrabenbrücke, aus Stralsund kommend, links abbiegt, kommt am Ende des Weges zu einem kleinen Strand. Dort lässt es sich an warmen Frühlingstagen wunderbar picknicken und Sonne tanken. Die Insel lässt sich am besten mit dem Fahrrad erkunden. Dank genügend Parkmöglichkeiten vor Ort ist auch das Auto eine Option. Und wer mag, kann auch dorthin spazieren gehen und sich unterwegs die Rügenbrücke aus nächster Nähe anschauen.

Von Alysha Kraft