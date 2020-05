Aufatmen in Stralsund: Restaurants und Hotels bereiten sich auf Öffnung vor

Stralsund

Diese Nachricht überraschte viele: Ab Sonnabend dürfen Gastronomen ihre Restaurants wieder öffnen, am 18. Mai folgen Hotels und Pensionen. „Auch wenn wir nicht damit gerechnet haben, freuen wir uns natürlich darüber“, sagt Kester Krönke, einer der Geschäftsführer des Restaurants „ Goldener Löwe“ am Alten Markt. Das Restaurant wird am Sonnabend seine Türen öffnen.

„Priorität hat für uns ein verantwortungsbewusster Umgang mit der Situation im Sinne unserer Mitarbeiter und Gäste“, betont Kester Krönke. Denn nichts sei schlimmer, als wenn eine zweite Infektionswelle eine erneute Schließung der Restaurants bedeuten würde.

Alles langsam wieder hochfahren

Deshalb sei man derzeit dabei, alles vorzubereiten, erklärt er. Sowohl im Restaurant als auch auf der Terrasse müssen die Tische einen Mindestabstand von 1,50 Metern haben, die Mitarbeiter müssen mit Mund-Nasen-Schutz-Masken ausgestattet werden, Desinfektionsmittel in ausreichenden Mengen vorhanden sein. „Der Vorlauf ist recht kurz, wir müssen nun erst einmal Waren bestellen“, sagt Kester Krönke.

Deshalb werde man am Sonnabend zunächst mit einer kleinen Karte starten. „Wir fahren alles langsam hoch, haben zunächst von 11 bis 21 Uhr geöffnet.“ Ähnlich sieht es beim Personal aus. „Wir mussten zum Glück niemanden entlassen, doch auch da werden wir nicht gleich Volllast fahren.“

Gedanken machen müsse man sich noch bei der Regelung, dass Kontaktdaten der Kunden wegen einer möglichen Nachverfolgung aufgenommen werden müssen. „Wie wir das optimal umsetzen, überlegen wir uns in dieser Woche“, erklärt Kester Krönke.

Verlässliche Regelungen sind notwendig

Aufatmen auch bei den Touristikern: „Das ist wirklich großartig, dass es in diesem Bereich nun auch Lockerungen gibt“, sagt André Kretzschmar, Leiter der Tourismuszentrale. Auch wenn diese Nachricht schon überraschend gekommen sei, gerade vor dem Hintergrund der strengen Einschränkungen der vergangenen Wochen. Deshalb seien die Restriktionen, die mit den Lockerungen einhergehen, nachvollziehbar.

André Kretzschmar appelliert an alle handelnden Akteure, sich weiterhin an die verbindlichen Regeln zu halten, die die Verbreitung des Virus verhindern sollen. „Abstands- und Hygienevorschriften zu befolgen, wird jetzt noch wichtiger.“

Mit einer großen Herausforderung haben die Mitarbeiter der Tourismuszentrale jedoch ab sofort zu tun: „Wir brauchen dringend verlässliche Regelungen und Vorgaben, wie etwa die Lockerungen bei den Übernachtungen im Detail umgesetzt werden“, sagt der Tourismus-Chef. Wenn etwa die Vorschrift lautet, dass die Einrichtungen nur zu 60 Prozent ausgelastet sein dürfen, fragen sich etwa Ferienwohnungsbesitzer, wie das für sie gelte, nennt er nur ein Beispiel.

Alles vorbereitet in den Hotels

„Ein mutiger Schritt, aber machbar“, so schaut Eike Sadewater den Öffnungen von Restaurants und Hotels entgegen. „Wir werden am Sonnabend die ‚Brasserie‘ öffnen und am 18. Mai dann das Hotel Scheelehof, die drei Aparthotels und die Ferienwohnungen“, erklärt der Geschäftsführer der Einrichtungen. In den vergangenen Wochen seien nicht nur Hygienekonzepte geschrieben, sondern auch alles für den Tag einer möglichen Öffnung vorbereitet worden. Im Hotel gibt es an der Rezeption einen Spuckschutz, notwendige Utensilien, wie Handschuhe, Desinfektionsmittel und Masken, seien angeschafft worden.

Wir sind bereit: Eike Sadewater (Geschäftsführer des Scheelehofes, v.l.) und seine Mitarbeiter Yulia Krykun (Azubi-Köchin im 1. Lehrjahr), Ben Winkler (Sous-Chef), Annika Schude (Bachelor-Aspirantin) und Küchen-Chef Björn Kapelke. Quelle: Christian Rödel

Auch wenn die Entscheidung überraschend kam, sei sie vor allem für die Mitarbeiter wichtig. Nun gehe es darum, dass der Betrieb langsam wieder starten kann. „Wir müssen Waren bestellen und uns mit der Personalplanung beschäftigen“, sagt Eike Sadewater. Außerdem gibt es da noch die Einschränkung, dass nur 60 Prozent eines Hotels ausgelastet sein dürfen. „Wir berücksichtigen als Erstes die ältesten Buchungen, anderen Gästen müssen wir absagen.“

Ein erster Schritt

Für das Deutsche Meeresmuseum sind diese Lockerungen genauso wichtig wie schön. „Es ist ein erster Schritt“, sagt Andreas Tanschus, Direktor des Deutschen Meeresmuseums. „Die Lockerungen signalisieren, dass es weitergeht – und wir vorsichtig unser Kerngeschäft wieder aufnehmen können.“ Man arbeite im Museum an der Umsetzung der gängigen Abstands- und Hygienestandards. „Nun benötigen wir konkrete Informationen, ab wann wir öffnen dürfen und zu welchen Bedingungen.“ Wie wichtig die Urlauber für das Erlebnis-Museum sind, zeigt ein Blick auf die Zahlen. Nur rund 13 Prozent der Besucher kamen zuletzt aus MV.

Es sei klar, dass man die durch Corona bedingte Schließzeit nicht mehr aufholen könne. „Ob es Spitzentage mit 8000 Gästen im Ozeaneum in diesem Sommer geben wird, hängt nicht nur von Einreiselockerungen, sondern beispielsweise auch von Abstandsregelungen ab“, sagt Tanschus.

Zu wenig Vorlauf

„Sehr spontan“, findet Stephanie Walther vom Café Südwest die Entscheidung, dass Gastronomen ab Sonnabend wieder öffnen dürfen. „Wir müssen tatsächlich schauen, ob wir das in der Kürze der Zeit hinkriegen, sind aber am Rotieren.“

Die lange Schließzeit hatten sie und Sebastian Ermel dafür genutzt, einiges im Café umzubauen, die Außenmöbel wieder auf Vordermann zu bringen und eine neue Speisekarte zu entwickeln. Am Donnerstag und Freitag werde man noch den Lieferservice anbieten, den es in den vergangenen Wochen gegeben habe und dann „werden wir zusehen, dass wir Sonnabend den Laden öffnen können.“ Dann mit neuen Öffnungszeiten, von 9 bis 19 Uhr.

OB Badrow : Stralsund ist eng verflochten mit der Welt

Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU) ist von den Lockerungen hingegen nicht überrascht. „Ich setze auf kurze Kommunikationswege von und nach Schwerin“, sagt er. Außerdem erfolgten die Lockerungen in Abhängigkeit von den Infektionszahlen. „Und deren Entwicklung ist ja offensichtlich.“ Trotzdem sei Corona noch lange nicht überwunden.

„Die Abwägung zwischen Freiheit, Wohlstand und Gesundheit bleibt ein schwerer Balanceakt, der nur mit vorsichtig tastenden Schritten zum Erfolg führt“, sagt Badrow, der sich über die Lockerungen für die Dienstleister und das Gastgewerbe sehr freut. „Schließlich gehört Gastfreundschaft zu unserem Selbstverständnis als Welterbestadt. Und ich bin mir sicher, dass unsere Unternehmen größte Vorsicht walten lassen und alles dafür tun, dass wir als Ferienregion kein zweites Ischgl werden. Gleichzeitig finde ich es schwer vermittelbar, dass demnächst Menschen aus ganz Deutschland hier Urlaub machen, aber zwei Drittel unserer Kinder nicht in die Schule gehen können.“

Außerdem würde die Krise sichtbar machen, wie eng verflochten Stralsund mit der Welt bereits ist. „Vor allem, wenn ich an unsere Werft und die Zukunft der Kreuzschifffahrt denke“, sagt Badrow.

Landrat für kontrolliertes Wiederhochfahren

Für ein kontrolliertes Wiederhochfahren der Tourismuswirtschaft in MV hat sich auch Landrat Stefan Kerth ( SPD) eingesetzt. „Es ist ungemein wichtig, dass die Tourismus-Branche wieder planen und den Betrieb aufnehmen kann“, sagt er. Denn der Tourismus und die davon abhängigen Dienstleister und Zulieferer machen einen Großteil der Gesamtwirtschaft seines Landkreises aus.

„Er ist bedeutender Arbeitgeber und Steuerzahler. Wenn es der Tourismuswirtschaft nicht gut geht, ist das recht schnell auch in vielen Privat- und Gemeindehaushalten zu spüren“, sagt Kerth. Den Anfangsgedanken, zwischen den größeren Öffnungsschritten 14 Tage zur Beobachtung der Entwicklung der Fallzahlen abzuwarten, fand er nachvollziehbar, vor allem als es um Schulen, Kindergärten und den Einzelhandel ging.

„Ich hatte gefordert, als nächsten Schritt Gästen aus Bundesländern mit geringen Corona-Fallzahlen nach MV die Einreise zu erlauben.“ Aber die aktuelle Entwicklung in MV mache nun auch die zügigeren Lockerungsmaßnahmen für den Tourismus vertretbar.

Von Miriam Weber und Kay Steinke