Nach der Schließung wegen akuter Personalnot im Frühjahr startet die Einrichtung des Internationalen Bundes in Stralsund mit neuem Konzept. Neun Mitarbeiter kümmern sich rund um die Uhr um sieben Jugendliche in Not. Damit ist die Trennung des einstigen Kinder- und Jugendnotdienstes in zwei selbstständige Bereiche in Vorpommern-Rügen vollzogen.