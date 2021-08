Auftakt zur Deutschland Tour in Stralsund: Fans und Profis trotzen dem Regen

Stralsund

Seit mehr als eineinhalb Jahren laufen die Vorbereitungen für das Radrennen Deutschland Tour: Hygienekonzepte wurden geschrieben und überarbeitet, hochkarätige Namen konnten für das Starterfeld gewonnen werden, zahlreiche Straßen in Stralsund sind nun abgesperrt oder werden es noch – und dann das: erst Nieselregen, dann Dauerregen, dazu Wind und ungemütliche 14 Grad Celsius.

Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) hieß das etwas spärliche Publikum, Organisatoren und Rad-Enthusiasten am Mittwochnachmittag auf der Hafeninsel zwar mit gut gelauntem Tonfall „in der schönsten Hansestadt Deutschland“ willkommen, schob aber gleich hinterher: „Ich kann mich fürs Wetter nur entschuldigen.“ Zum Abend hin, als die Teams auf der Bühne vorm Ozeaneum vorgestellt wurden, ließ der Regen nach. Das Publikum wurde größer, es kam doch noch etwas von der ersehnten Stimmung auf.

Stralsunder Team begleitet, hilft und sperrt

Zuvor hieß es aber erst mal Zähne zusammenbeißen, vor allem für die Teilnehmer der Ride Tour, einer 20 Kilometer langen Runde durch Stralsund. Begleitet und abgesichert hat sie ein Team des SV Hanseklinikums. „Für richtige Radfahrer gibt es kein schlechtes Wetter“, meinte Gerd Riedel selbstbewusst. Auch am Donnerstag, wenn die Profis auf die Strecke gehen, werden die Stralsunder bis Kummerow an der B 105 beim kurzfristigen Absperren von Straßen und Wegen helfen.

Zusammen mit ihrem Team des SV Hanseklinikums sichern sie die Ride Tour ab, eine 20-Kilometer-Ausfahrt für Jedermann (v.l.): Gerd Riedel, Siegfried Schefter, Jens Fiehberg und Peter Arnold. Quelle: Kai Lachmann

Zum Rahmenprogramm gehörte außerdem eine Kinderwettfahrt, bei der rund 30 kleine Besucher auf Laufrädern 100 Meter bewältigen mussten. Ob ein zukünftiger Deutschland-Tour-Sieger dabei war? Zudem gab es eine Expo auf der Steinernen Fischbrücke. Dort war auch Juliette Vert aus Montpellier anzutreffen. Sie hat den weiten Weg von Südfrankreich nach Stralsund auf sich genommen, weil sie die Deutschland Tour im Dienste einer Firma begleitet, die Äpfel einer bestimmten Marke bewirbt. „Ich vermisse das Wetter in meiner Heimatstadt“, sagte sie. Denn das Thermometer dort zeige gerade 27 Grad Celsius an.

Juliette Vert vermisst das Wetter in Montpellier. Dort sind es gerade 27 Grad Celsius. Quelle: Kai Lachmann

TV sendet live ab 15 Uhr Der offizielle Startder Deutschland Tour ist am Donnerstag um 12.15 Uhr auf der Hafeninsel. Danach werden die Teilnehmer durch die Stadt fahren. Dies gilt als neutraler Bereich, weil hier die Zeitnahme noch nicht aktiviert ist. Das soll erst geschehen, wenn die Profis auf der B 105 in Richtung Rostock losdüsen. Das ZDF überträgt die Deutschland Tour live ab 15 Uhr. Die Sperrungen der Wasserstraße zwischen Fährstraße und Badenstraße sowie Am Fischmarkt zwischen Fährstraße und Heilgeiststraße werden am Donnerstag um 12.30 Uhr aufgehoben. Die Hafeninsel bleibt noch bis 16 Uhr gesperrt. Zu dem Zeitpunkt lässt die Stadt dort 50 Fahrräder versteigern, für die die gesetzliche Aufbewahrungspflicht abgelaufen ist.

„Flaggschiff des deutschen Radsports“

Nach dem Rahmenprogramm am Mittwoch wird die Tour am Donnerstagmittag um 12.15 Uhr offiziell starten – das erste große Radrennen in Deutschland seit Beginn der Corona-Pandemie. Von Stralsund aus geht auf einer 193 Kilometer langen Strecke über Rostock nach Schwerin. „Es ist die nördlichste Etappe der Deutschland Tour überhaupt“, sagte Veranstalter Claude Rach von der Gesellschaft zur Förderung des Radsports. Nach drei weiteren Teilstücken ist am Sonntag nach mehr als 700 Kilometern Zieleinfahrt in Nürnberg. Rach: „Die Deutschland Tour ist das Flaggschiff des deutschen Radsports.“

Wo genau die Profis in Stralsund langfahren werden, verraten die Veranstalter im Vorfeld allerdings nicht. Zu große Menschenansammlungen sollen aufgrund von Corona vermieden werden. Dennoch hier ein kleiner Tipp: In Stralsund sind ja schon mehrere Straßen abgesperrt, an denen Schilder auf die Deutschland Tour hinweisen. Womöglich könnte man da sein Glück versuchen. Oder eben auf der Hafeninsel – dort herrscht übrigens Maskenpflicht.

Vorbeirauschen wird neben Chris Froome, dem viermaligen Gewinner der Tour de France, und Ex-Weltmeister Mark Cavendish auch der Rostocker André Greipel, der sich ganz besonders freute, dass die Tour durch Mecklenburg-Vorpommern führt. „Ich musste 17 Jahre warten, bis ich jetzt mal bei einem Profi-Radrennen durch meine Heimatstadt fahren kann. Ich hoffe, ich kann es einfach genießen.“ Nach der Saison wird er seine Karriere beenden.

Mit ihnen wird auf der Deutschland Tour 2021 zu rechnen sein (v.l.): Chris Froome, André Greipel, Pascal Ackermann, Kim Heiduk, Nils Politt und Phil Bauhaus. Quelle: Christian Rödel

Von Kai Lachmann