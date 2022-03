Auftrag für Ostseestaal: Lübeck ordert Solarfähre made in Stralsund 

Stralsund

Das Stralsunder Unternehmen Ostseestaal hat von der Stadtverkehr Lübeck GmbH nach einer europaweiten Ausschreibung den Auftrag zum Bau einer Elektro-Autofähre erhalten. Das als Doppelendfähre konzipierte Schiff werde ab März 2023 den Lübecker Stadtteil Travemünde mit der ebenfalls zur Hansestadt gehörenden Halbinsel Priwall verbinden, teil Ostseestaal mit. Laut einem Bericht der Lübeckern Nachrichten geht die Verkehrsgesellschaft von Anschaffungskosten in Höhe von fünf Millionen Euro aus.

Der 37 Meter lange Schiffsneubau könne für die 240 Meter lange Überfahrt über die Trave bis zu 300 Personen sowie 15 Fahrräder und 18 Pkw oder zwölf Pkw plus zwei Lkw an Bord nehmen. Die aus Stahl gefertigte Elektro-Autofähre wird von Ostseestaal und Ampereship gebaut. Derzeit läuft die Konstruktion. Die Fertigung soll im Mai beginnen.

Schiff benötigt Diesel, kann später aber umgestellt werden

„Mit der Priwall-Fähre realisieren wir zum zweiten Mal für die Binnenschifffahrt ein Neubauprojekt mit vollelektrischem Antrieb, das dafür ausgelegt ist, neben Fahrgästen auch Fahrzeuge zu transportieren“, hebt Thomas Kühmstedt, Technischer Direktor bei Ostseestaal und Geschäftsführer von Ampereship, hervor. Im Herbst 2017 hatte Ostseestaal mit der „Sankta Maria II“ die weltweit erste Elektro-Autofähre für Binnengewässer abgeliefert. Die emissionsfreie Fähre pendelt auf der Mosel zwischen den Ortschaften Oberbillig und Wasserbillig (Luxemburg).

Kühmstedt nennt das neue Projekt „komplex und anspruchsvoll“, da das Schiff wird so konzipiert werden soll, „dass es im Nachgang mit minimalem Aufwand auf einen komplett emissionsfreien Antrieb umgestellt werden kann. Hier werden bewusst unterschiedliche Optionen wie Wasserstoff oder Batterievollelektrik offengehalten.“ Derzeit fehle es am Einsatzort aber noch an der notwendigen Infrastruktur, so dass das Schiff einen sogenannten Range Extender in Form eines Dieselgenerators benötigt, um die Reichweite der Fähre zu verlängern.

50 Prozent elektrisch

„Dennoch wird das Schiff schon in der ersten Phase täglich mehr als 50 Prozent vollelektrisch und in diesem Zeitraum komplett emissionsfrei betrieben werden können“, sagt der verantwortliche Business Unit Manager Ingo Schillinger.

Im Verbund von Ostseestaal und Ampereship sind bisher zwölf Elektro-Solarschiffe für verschiedene Einsatzorte gebaut worden. Im vorigen Jahr wurden die Usedom-Fähre „Antonia vom Kamp“ und die Rostocker Fähre „Warnowstromer“ abgeliefert. Sie befördern Personen und Fahrräder.

Von Kai Lachmann