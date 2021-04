Stralsund

„Einen alten Baum verpflanzt man nicht“, weiß der Volksmund. Einem jungen Baum hingegen kann man das schon mal zumuten. So wurde am Freitagnachmittag eine gut zehn Meter hohe Pyramideneiche vom Südhof des Stralsunder Meeresmuseums in unmittelbare Nähe des Zooeingangs am Grünhufer Bogen verpflanzt.

Die technisch anspruchsvolle Umpflanzung fand wegen der umfangreichen Modernisierung des Museums statt, um Platz für anstehende Bauarbeiten zu machen. „Im Sinne der Nachhaltigkeit freuen wir uns, dass wir diesen vitalen Baum innerhalb der Hansestadt Stralsund verpflanzen konnten“, sagt Museumsdirektor Andreas Tanschus.

Sieht man auch nicht alle Tage: Ein etwa zehn Meter hoher Baum wird vom Hof des Meeresmuseums entfernt. Quelle: Pressestelle der Stadt Stralsund

Der Platz um die Eiche herum wird noch eine ansprechende Gestaltung erhalten. „Diese prächtige Pyramideneiche wollten wir unbedingt erhalten und haben verschiedene Standorte für eine Umsetzung geprüft. Am Stralsunder Zoo bot sich ein wunderbarer Platz, wo der wertvolle Baum die großen und kleinen Besucherinnen und Besucher gleich im Eingangsbereich begrüßt“, kommentiert Alexander Badrow erfreut. Stralsunds Oberbürgermeister ist auch Verwaltungsratsvorsitzender des Deutschen Meeresmuseums.

Der neue Standort der Pyramideneiche ist am Zoo. Quelle: Pressestelle der Stadt Stralsund

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von OZ