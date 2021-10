Aus Liebe zur Heimat: Richtenberger Paar hat jedes Dorf in Nordvorpommern besucht

Richtenberg

Sie waren in Prohn und Preetz, in Weiten- und Wittenhagen, in Grimmen und Glewitz, sogar in Dreizehnhausen und fast wären sie auch nach Kucksdorf gefahren – ein Ort mit nur einem Einwohner. „Aber dahin war die Straße so schlecht, das wollten wir dem Auto nicht antun“, blickt der Richtenberger Ekkehard Köhn zurück. Also fotografierten er und seine Frau Jutta vor so ziemlich genau zehn Jahren nur das Ortsausgangsschild von Dudendorf, auf dem steht, dass es nach Kucksdorf noch zwei Kilometer sind. Warum das alles?

Die Kreisgebietsreform in MV hat dieser Tage ihr erstes rundes Jubiläum. 2011 setzte das Land gegen einige Widerstände neue Strukturen durch: Aus den Landkreisen Rügen, Nordvorpommern und der Stadt Stralsund wurde Vorpommern-Rügen. Der zehnte Geburtstag des neuen Kreises war den Köhns ein Anlass, mal wieder in die beiden dicken Foto-Ordner zu schauen und in Erinnerungen zu schwelgen. Denn der heute 80-Jährige hat sich mit seiner Frau die Mühe gemacht, alle Dörfer in seinem alten Heimatkreis Nordvorpommern zu besuchen, um die Ortsschilder zu fotografieren. Eine ungewöhnliche Idee, doch die Richtenberger fanden großen Spaß daran, sie umzusetzen. „Das wurde fast zu einer Sucht“, erzählt der Ehemann. „Abends haben wir immer die nächste Tour geplant und uns am Morgen darauf gefreut, was wir wohl alles sehen würden.“

Ein Bäcker und OZ-Artikel gaben den Impuls

Da auf den Ortsschildern im Zuge der Reform der Zusatz „Landkreis Nordvorpommern“ gegen „Landkreis Vorpommern-Rügen“ ausgetauscht wurde, entwickelten die beiden den Ehrgeiz, noch die alte Variante zu fotografieren, bevor sie verschwand. Eile war geboten. Denn als Ekkehard Köhn eines Morgens in der OZ von einem Bäcker auf Rügen las, der einmal alle Orte aus seiner Insel abgeklappert hatte und er zu seiner Frau sagte: „Das machen wir auch, nur bei uns“, da war die Reform schon zwei Wochen vollzogen. „Ich schätze mal, dass wir bei 95 Prozent noch die alten Schilder erwischt haben.“

Über einen Zeitraum von sechs Wochen brachen die Eheleute immer wieder zu Tagestouren auf, steuerten 373 Orte an, legten insgesamt 1525 Kilometer zurück. Die längste Tour endete nach 220 Kilometern. Um die Übersicht zu behalten, hat Jutta Köhn ähnlich wie beim Bingo-Spiel auf einer Karte die Dörfernamen mit einem Textmarker eingefärbt. „Alle haben wir damals aber nicht geschafft“, sagt ihr Mann. Die letzten 20 lagen so verstreut, sodass im Laufe der Zeit immer mal wieder eines jener Dörfer angesteuert wurde. „Das letzte hatten wir 2014.“

Auf der Brücke zwischen Mecklenburg und Vorpommern

Die Kosten hatten für die beiden keine Rolle gespielt. „Andere fliegen nach Mallorca. Dabei wissen sie gar nicht, wie reizvoll ihre Heimat ist“, meint Ekkehard Köhn. Ihm fallen Momente ein mit den Menschen, die sie auf ihren Touren getroffen haben. So kamen sie in Schabow mit einem Herren ins Gespräch, woraus sich eine jahrelange Freundschaft entwickelte. In Nehringen stand das Paar auf der Brücke zwischen Mecklenburg und Vorpommern und die beiden waren beeindruckt vom Kräuterhof in Carlsthal.

„Wir waren auch dort, wo man denkt, dass die Welt zu Ende ist“: Fundstück im Ordner: das Schild nach Kucksdorf, das nur einen Einwohner zählt Quelle: Kai Lachmann

„Wir waren auch dort, wo man denkt, dass die Welt zu Ende ist. Dabei kann es auch dort sehr schön sein, weil man den Stadtirrsinn nicht ertragen muss“, sagt Jutta Köhn. Als ehemalige Lehrer haben sich die beiden auch darüber gefreut, dass sie über jeden Ort etwas gelernt haben. Im Nachgang brachten sie auch noch die Einwohnerzahl in Erfahrung und vermerkten sie in den Ordnern neben den Fotos.

Der Nachwelt etwas hinterlassen

Bei aller Liebe zu Nordvorpommern, was sagt der Ideengeber zum jetzigen Kreis? „Der ist auch sehr sympathisch und hat viele schöne Ecken. Wir haben ein Ferienhaus auf Rügen.“ Alle Orte in diesem Kreis anzufahren, nein, das sei keine gute Idee. Zu viel Fahrerei.

Unterm Strich mag das alles wunderbar, aber auch ein bisschen verrückt klingen. Es stellt sich die Frage: Wer macht so etwas? „Das kann nur jemand sein, der von allen Dingen unabhängig ist. Jemand, der seiner Heimat verbunden ist. Jemand, der eine gleichgesinnte Partnerin hat. Jemand, der der Nachwelt etwas aus der Gegenwart hinterlassen will. Jemand, der sonst keine Sorgen hat. Jemand wie ich“, hat sich Köhn in einer Art Widmung selbst in einen der mehrere Kilogramm schweren Ordner geschrieben. Das Ergebnis nennt er in seiner charmanten Art „einmalig in Mecklenburg-Vorpommern, einmalig in Deutschland, einmalig in Europa und einmalig auf der Welt!“

Von Kai Lachmann