Aus für „Nepomuk“: Leser trauern Stralsunder Kinderladen nach

Stralsund

Die Schließung des Kinderbekleidungsgeschäftes „Nepomuk“ in der Stralsunder Altstadt hat viele OZ-Leser bewegt. Auf dem sozialen Netzwerk Facebook trauern sie dem kleinen Laden von der Stralsunderin Janine Kuc nach. Dort entlud sich in den Kommentaren aber auch der Unmut über Landes- und Bundesregierung, weil das Geschäftsmodell offenbar auch an der Corona-Krise gescheitert ist und die Maßnahmen für den Einzelhandel nicht überdauert hat.

Erst im Dezember 2020 hatte Janine Kuc das Kinderbekleidungsgeschäft „Nepomuk“ in der Badenstraße eröffnet. Ziel war es, Stralsunder Müttern eine Möglichkeit zu bieten, preiswerte Markenklamotten für ihre Kinder zu kaufen. Damit war Ende der vergangenen Woche nun Schluss.

Zwischen Trauer und Wut

„Ich wünsche ihnen trotzdem alles Liebe und Gute für die Zukunft“, verabschiedet sich Doreen Wille vom Kinderladen „Nepomuk“. „Und vor allem, bleiben Sie gesund. Es macht mich einfach nur traurig und ein bisschen wütend.“ „Schade, ein schöne Laden“, kommentiert Aknaib Mada. Und Manfred Ruchay schreibt: „Das ist ja keine gute Nachricht. Schade für die Kinder. Hätte die Stadt da nichts machen können? Na ja, die Stadt gibt manchmal Gelder für nicht notwendige Dinge aus.“

Leser hinterfragen, ob eine Rettung möglich gewesen wäre

Ganz ähnlich sieht es auch der Nutzer mit dem Namen Henry. „Warum Hilft die Stadt nicht?“, hinterfragt er. „Aber für die Volkswerft Millionen aus dem Fenster schmeißen“, so seine Kritik. Auch Sumad Artson sieht Staat und Kommunen in der Pflicht. „Sie sollten für den Schaden aufkommen, den Schaden ersetzen und dafür sorgen, dass Händler, Verkäufer, Dienstleister und Firmen überleben.“ Ricarda Schultz richtet das Wort direkt an die Ministerpräsidentin von MV. „So verschwindet einer nach dem anderen. Manuela Schwesig, was sagen Sie dazu?

Michaela Sambale hingegen meint: „Ich denke nicht das der Lockdown das Problem war. Vielleicht eher ein falscher Standort des Ladens. Die Kindersachen sprechen nicht die breite Masse an und daher ist der Standort falsch gewählt. Wenn ich solch einen Standort wähle, muss ich sehr viel Geld in Werbung stecken“, resümiert sie.

Von kst