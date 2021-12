Aus für Rostocker Weihnachtsmarkt: Muss auch Stralsund schließen?

Stralsund

Immer mehr der großen Weihnachtsmärkte in MV müssen schließen. Nach Neubrandenburg und Schwerin wird mit Rostock nun auch der größte Weihnachtsmarkt des Nordens für die Pandemiebekämpfung geopfert. Ein ähnliches Schicksal könnte bald auch dem Stralsunder Weihnachtsmarkt drohen – aber erst nach dem kommenden Wochenende. Bis dahin bilden die drei Weihnachtsmärkte auf dem Alten Markt, dem Neuen Markt und im Rathauskeller vorübergehend – den größten Weihnachtsmarkt in MV.

Schließungs-Szenario droht auch Stralsund

Die Schließung des Rostocker Weihnachtsmarktes wurde vom Land per Verordnung erzwungen. „Die aktuellen Regelungen zum Infektionsschutz in MV erzwingen das Aus für die vorweihnachtlichen Märkte“, hieß es am Dienstagabend in einer Mitteilung. Die Rostocker Stadtverwaltung fügte sich der Entscheidung – allerdings widerwillig. Als Gründe für die Schließung gelten die anhaltend hohen Infektionszahlen und die drohende Überlastung des Gesundheitssystems in der Hansestadt. Denn Rostock galt seit mehr als sieben Tagen als „rote“ Region bei einer dauerhaften Inzidenz jenseits der 400er Marke. Stadt und Land hatten bisher von einer Schließung abgesehen und auf die Verschärfung „Rot Plus“ verzichtet. Dieses Szenario wurde nun jedoch durchgesetzt.

Der Landkreis Vorpommern-Rügen (VR), zu dem die Hansestadt Stralsund gehört, steht nicht deutlich besser da als Rostock. Bei der ITS-Auslastung liegt Rostock bei 20,3 Prozent, VR bei 16.2 Prozent. Die Inzidenz in VR ist mit 438,4 Punkten sogar höher als in Rostock – dort liegt diese auch über 400 aber eben bei 429,5. Ein Wert ist in Rostock sogar deutlich besser: Bei der 7-Tage-Inzidenz der Hospitalisierten liegt Rostock nur noch bei 3,3 (gelber Bereich), VR liegt bei 11,1.

Vorpommern-Rügen ist zwar schlechter als Rostock, aber war eben nicht sieben Tage „Rot“

Jörg Heusler, Leiter des Gesundheitsamtes Vorpommern-Rügen. Quelle: Ines Sommer

Dennoch hatte Vorpommern-Rügen in den vergangenen Tagen statistisch etwas mehr Glück als Rostock. Weil sich unter andrem kurzzeitig die ITS-Auslastung verbesserte – genau auf den Grenzwert von 15,0 Prozent – rutschte der gesamte Landkreis am vergangenen Sonntag zurück auf „Warnstufe Orange“. Eine Momentaufnahme, die im Kreis aber für Entspannung sorgt – und den Stralsunder vermutlich noch ein weiteres Weihnachtsmarkt-Wochenende beschert. „Dadurch sind wir nicht so schnell sieben Tage rot“, bestätigt Jörg Heusler, Chef des Gesundheitsamtes Vorpommern-Rügen. Ohne Orange am Sonntag hätte auch der Stralsunder Weihnachtsmarkt am Donnerstag schließen müssen. Nun dauert das vorweihnachtliche Vergnügen aber mindestens noch bis Montag, dem 13. Dezember an.

Ab Donnerstag: Stralsund wird der größte Weihnachtsmarkt in MV

Vergnügen auf der Eisbahn: Lotti (5,v.l.) und ihre kleine Schwester Frieda (3) genießen mit ihrer Mama Jenny Dietrich (35) das Kurven auf Kufen vor dem Stralsunder Rathaus. Quelle: Christian Roedel

Auf dem Stralsunder Weihnachtsmarkt gilt weiterhin überall 2G Plus. Eine Abstufung auf 2G – also genesen und geimpft ohne Test – wird es vorerst nicht geben. „Dafür müssen wird mindestens fünf Tage lang in der Stufe Orange bleiben“, erklärt Heusler. Dies ist aber nicht gelungen. Und die derzeit Hohe Anzahl von derzeit 1760 Corona-Erkrankten im Landkreis, lässt derzeit auch nicht auf eine zeitnahe Entspannung der Lage schließen.

Politiker und Gesundheitsexperten aus Vorpommern für Erhalt des Weihnachtsmarktes

Ähnlich wie in Rostock setzen sich auch die Politiker im Landkreis Vorpommern-Rügen bisher für den Erhalt des Weihnachtsmarktes ein. Mehrfach haben sich Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) und auch Landrat Stefan Kerth (SPD) dafür ausgesprochen. Auch Experte Jörg Heusler hält Weihnachtsmärkte im Freien für unbedenklich – wenn man sich an die geltenden Hygiene-Regeln wie Abstand und Maske hält. „Im freien werden nur wenige Infektionen übertragen“, sagt Heusler. „Die Virenlast ist in der Luft verdünnt. Selbst wenn ein Superspreader viele Viren ausscheidet, ist um ihn herum viel Luft. „

Dennoch bleibt abzuwarten, ob die Stralsunder Händler nicht selbst vor dem Wochenende noch den Stecker ziehen. Denn der Übergang zu 2G- und „2G-plus-Regeln“ sowie Maskenpflicht und strengen Kontrollen hat in Schwerin und Neubrandenburg schnell zu einem massiven Umsatzeinbruch und damit zur Schließung geführt, weil die Besucher wegblieben.

Stralsund könnte vom Aus des Rostocker Weihnachtsmarktes profitieren

Das Rostocker Pärchen Tom und Katrin ist extra nach Stralsund gekommen – um durch Läden zu bummeln und um sich auf dem Stralsunder Weihnachtsmarkt zu vergnügen. Quelle: Christian Rödel

Doch vom Aus des Rostocker Weihnachtsmarktes könnte Stralsund mit seiner Eisbahn, dem Rummel und dem Kunsthandwerkermarkt sogar profitieren. Schon zuletzt ergötzten sich Besucher aus Rostock am Stralsunder Weihnachtsmarkt – wie Katrin und Tom am letzten Verkaufssonntag. Und der Weihnachtsmarkt aus Greifswald ist eher keine Konkurrenz. In einem Verriss der FAZ wurde der Markt der Nachbarn aus Vorpommern-Greifswald bereits „als grauenhaftester Weihnachtsmarkt“ betitelt, der je auf Gottes Erdboden gesetzt wurde“.

Von Kay Steinke