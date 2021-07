Ausfahrt für verunglückten Jugendlichen in Stralsund: „Eine Ehrenrunde für Leon“

Stralsund

Was für eine bewegende Geste. Mit einer gemeinsamen Ausfahrt durch die Hansestadt Stralsund nahmen am Sonnabendnachmittag etwa 150 Biker auf Motorrädern und Kleinkrafträdern vom 17-jährigen Leon Abschied, der bei einem schweren Unfall Ende Juni 2021 tödlich verunglückt war.

Angeführt von der Polizei führte der Trauerzug in Zweierreihe in der Zeit von 14 bis etwa 16 Uhr von Andershof aus Richtung Altstadt und anschließend weiter in Richtung Prohn, über den Grünhufer Bogen, die Barther Straße, den Tribseer Damm und die Karl-Marx-Straße und zurück nach Andershof. Die Polizei verwies unmittelbar vor der Ausfahrt darauf, das es für den Zeitraum zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Route kommen kann.

Mann entzündet während der Ausfahrt Kerze für 17-Jährigen

Die große Anteilnahme zeigt, wie beliebt der Jugendliche auch bei Mitschülern und Freunden war. Der engste Kreis legte einen Stopp unmittelbar an der Unglückstelle in der Karl-Marx-Straße ein. Dort betrauerten sie den Toten, ein Biker kniete sich nieder und entzündete eine Grabkerze unmittelbar an der Laterne. Dann Schwiegen sie für ihren Kumpel und Weggefährten – bevor es gemeinsam wieder weiter ging in Richtung Andershof.

Eine Ehrenrunde für Leon

Bilder wie dieses bewegten am Sonnabend viele Stralsunder. Biker fahren hinter einem Polizeifahrzeug und trauern so um einen verstorbenen Stralsunder Jugendlichen. Hartmut Heidrich hielt diesen Moment via Video auf Facebook fest. Quelle: Hartmut Heidrich

Noch immer können es viele Stralsunder nicht fassen, dass Leon so schlagartig mit nur 17 Jahren aus dem Leben gerissen wurde. „Eine Ehre für Leon. Ruhe in Frieden“, sagte ein Frau. „Was für eine schöne Geste. Ein Gänsehaut Moment und so unfassbar traurig, dass unser Leon das nicht miterleben darf!“, kommentierte eine andere. „Gute Fahrt allen. Unfassbar, dass ein so beliebter, junger Mensch verunglückte“, hieß schrieb ein User auf Facebook. „Eine große Ehrenrunde für Leon. Er wird es von Oben sehen“, ist sich ein weiterer Stralsunder sicher.

Der junge Stralsunder war an einem Montag gegen 12.45 Uhr mit seinem Moped in Richtung Karl-Marx-Straße nahe der Kita Spielkiste gegen einen Bordstein gekommen und stürzte. Dabei prallte er an eine Laterne und wurde schwer verletzt. Trotz Reanimation erlag er später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Helm wurde am Unfallort sichergestellt

Im Netz wurde seitdem immer wieder heftig diskutiert, ob der 17-Jährige einen Helm trug. Dazu sagte die Polizei: „Er trug höchstwahrscheinlich einen Helm und verlor ihn vermutlich bei oder nach dem Unfall verloren.“ Der Integralhelm wurde während der Unfallaufnahme gesichert. Zuletzt war die genaue Unfallursache noch nicht bekannt, das Gutachten des Dekra-Sachverständigen stand noch aus.

Nur wenige tödliche Unfall im Stadtgebiet

Tödliche Unfälle in der Stralsunder Innenstadt sind selten. 2020 und 2018 gab es keine tödlichen Verkehrsunfälle im Stadtgebiet. Im Jahr 2019 kam es laut Polizeistatistik jedoch zu zwei Unfällen mit tödlichem Ausgang. Ein Radfahrer verunglückte tödlich bei einem Sturz und ein Rollstuhlfahrer wurde in der Greifswalder Chaussee von einem Bus erfasst und verstarb wenig später im Krankenhaus. Den letzten tödlichen „Mopedunfall“ gab es im Jahr 2015. Damals kam ein junger Mann auf dem Rügendamm von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Betonpfeiler. Er starb an den Verletzungen, seine Freundin überlebte den Unfall.

Unfallstelle nahe gefährlichem Kreisverkehr

Am Kreisverkehr Frankenwall nahe der Unfallstelle kommt es immer wieder zu Kollisionen. Auch die Stralsunder Polizei schätzt diesen bereits als Gefahrenherd ein. „Es handelt sich um eine Unfallhäufungsstelle“, erklärt eine Pressesprecherin der Polizei. „Da es in den letzten Jahren sowohl zu Unfällen beim Einbiegen und Kreuzen im Kreisverkehr kam und auch auf dem zweispurigen Stück davor, beim Spurwechsel.“ Die Polizei spricht von einer Unfallhäufungsstelle, wenn es auf drei Jahre betrachtet fünf Unfälle mit Verletzten im 25-Meter-Radius gab. Dies ist am besagten Kreisverkehr Frankenwall der Fall.

Von Kay Steinke