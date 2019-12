Ausgezeichnete Stralsunder im Einsatz zwischen Welterbe, Verein und Hospiz

Stralsund

„Wer an den Dingen der Stadt keinen Anteil nimmt, ist kein stiller, sondern ein schlechter Bürger“. An diese Maxime des Philosophen Perikles erinnerte Bürgerschaftspräsident Peter Paul ( CDU) die Anwesenden am Donnerstag im Rathaus. Elf Bürger, die seit Jahren großen Anteil nehmen, wurden im Rathaus zum Tag des Ehrenamtes mit der Eintragung ins Ehrenbuch der Stadt ausgezeichnet. Ohne ihr freiwilliges Engagement könnten Vereine und Verbände am Sund nicht existieren. So sei es nicht nur Zeit, Danke zu sagen, sondern auch Aufmerksamkeit zu erzeugen, denn oftmals fehlt es an Nachwuchs.

Dabei zeigt die Arbeit der Ausgezeichneten, dass es viele Möglichkeiten gibt sich einzubringen. Zum Beispiel im kulturellen Bereich – wie Ingrid Hense vom Förderverein St. Jacobi oder Ingrid Wähler vom Bürgerkomitee Rettet die Altstadt. Für ein aktives Miteinander engagiert sich Gerd Riedel vom Sportverein Hansaklinikum. Dem Tierschutz haben sich Sandra Kreßmann und Gudrun Utech von den Zoofreunden Stralsund verschrieben. Bodo Teichmann sorgt als Sachverständiger seit Jahren für unfallfreien Pilzgenuss.

Dana Morawski (40) vom Verein StrelaKids Quelle: Martin Krause

Aus eigenen Erfahrungen heraus jungen Familien Hilfestellung zu bieten, hat sich Dana Morawski zur Aufgabe gemacht. Ihr Verein StrelaKids bietet Schulungen und Weiterbildungen für Eltern chronisch kranker Kinder und Pflegepersonal an. Für die Zukunft hofft sie gemeinsam mit allen Ausgezeichneten auf eine gesteigerte Wahrnehmung ehrenamtlicher Arbeit. Andernfalls stehen bald viele Projekte vor dem Aus. Neben Anerkennung sei auch mehr offizielle Unterstützung nötig.

Im Jahr 1981 zerstört ein Arbeitsunfall die Netzhaut von Harald Freiholz. Er musste lernen, die Welt neu wahrzunehmen und gibt seine Erfahrungen im Blinden- und Sehbehindertenverein an andere weiter. Menschen auf ihrem letzten Weg zu begleiten und den Angehörigen zur Seite zu stehen, liegt Gudrun Götte vom Hospiz Gezeiten am Herzen.

Zusätzlich zur Eintragung ins Ehrenbuch der Stadt wurden Carsten Zillich für seine Verdienste um das Welterbe und Margitta Koch vom DRK-Blutspendedienst mit der Ehrennadel der Hansestadt Stralsund ausgezeichnet.

Von Martin Krause