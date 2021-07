Rostock

650 Schiffbauer erhielten in den vergangenen Tage einen zweiseitigen Brief ihres Arbeitgebers. Wortreich erklären die MV Werften ihren Mitarbeiter die schwierige Lage der Wirtschaft und des Schiffbaus im Allgemeinen. Erst weit unten, im dritten Absatz, wird es konkret. Vom nötigen Personalabbau ist „leider auch Ihr Arbeitsplatz betroffen“.

Dennis Müller hätte nicht damit gerechnet, das lesen zu müssen. Allein in Warnemünde, wo er arbeitet, bekamen mindestes 220 Beschäftigte den Brief. Der Anfang 40-Jährige kam vor dreieinhalb Jahren zur Werft. Das Unternehmen mit weiteren Standorten in Wismar und Stralsund und Eignern in Hong Kong warb damals sogar auf Plakaten in Berlin um neue Mitarbeiter. „Das war meine Chance“, sagt Müller, der in Wirklichkeit anders heißt. Der Mecklenburger hatte viele Jahre lang bei Zeitarbeitsfirmen in ganz Deutschland gearbeitet, zog ruhelos von einer zur nächsten Stadt.

Neuer Job, neues Leben

Es sollte ein Wendepunkt werden. Er hatte im Internet eine Rostockerin kennengelernt, zog zu ihr in die Hansestadt und verdiente gutes Geld auf der Werft, 4000 Euro brutto im Monat. Müller wurde Vater. „Wir hatten Pläne, wollten ein Haus bauen, alles sah richtig gut aus.“

3000 Beschäftigte arbeiteten Ende 2019 bei den MV Werften, unter anderem an der „Global Dream“, dem nach Passagierzahl größten Kreuzfahrtschiff der Welt. Mit Corona kam der schnelle Absturz: Kurzarbeit null, die Arbeit schien auf einmal alles andere als sicher. Nach 15 Monaten Bangen und Nichtstun dann die Gewissheit: Der Job ist weg. Müller erfuhr es am Telefon, noch vor dem Brief. Ein Chef rief an und sagte es ihm. „Es klang so, als würde er einen vorformulierten Text vorlesen.“

Zweifel an der Sozialauswahl

Die Beziehung zu seiner Partnerin war bereits an der schlechten Stimmung in der Kurzarbeit zerbrochen, sein Kind sieht Müller jetzt dreimal die Woche. Vor ein paar Tagen stellte sich die Transfergesellschaft bei einer Großveranstaltung vor, ein Pflichttermin für alle Gekündigten. Die Stimmung war angespannt. „Die meisten Arbeiter waren richtig sauer“, sagt er. Viele konnten es noch immer nicht fassen, dass sie gehen müssen.

Auch Kollegen, die älter sind als 50 Jahre, mit zwei Kindern und mehr als zwölf Jahren im Betrieb, hätten den Brief bekommen. Andere, Jüngere ohne Kinder und mit weniger Berufserfahrung, nicht. Müller: „Uns kann keiner erklären, wie die Sozialauswahl zustande gekommen ist.“ Anfragen würden mit Verweis auf den Datenschutz abgeblockt.

2000 Euro netto

Werften-Sprecher Stefan Sprunk widerspricht: Sozialplan und Namenslisten seien das Ergebnis monatelanger Verhandlungen von Betriebsrat und Geschäftsleitung. Alle Informationen seien weitergeben worden. Für Unklarheiten gebe es Ansprechpartner, die würden „auch in Anspruch genommen“.

Sieben Monate bleiben Müller in der Transfergesellschaft. Wenn er in der Zeit keinen Job findet, muss er sich arbeitslos melden. Sein Einkommen schrumpft in der Zeit auf 2000 Euro netto, 600 Euro weniger. „Ich weiß, das ist Jammern auf Luxusniveau“, sagt er. Viele wären heilfroh, wenn sie so viel Geld bekämen. Aber er hat seinen Lebensstandard darauf eingestellt. Zieht er die festen Kosten für Miete, Auto und Unterhalt ab, bleiben 400 Euro im Monat übrig.

Eine Woche Bedenkzeit

Offiziell soll die Transfergesellschaft die Mitarbeiter weiterbilden und fit machen für neue Aufgaben. Müller hat ausgerechnet, dass für Weiterbildungskosten gerade einmal 2700 Euro bereitstehen. In der Infoveranstaltung sagt ein Vertreter, wie er sich seinen Vermittlungsservice vorstellt: Das Beobachten von Jobportalen spielt dabei offenbar eine wichtige Rolle. „Das kann ich auch selbst machen“, findet Müller. Die Werft kommentiert das Qualifizierungsbudget nicht, dies seien „Interna aus dem Sozialplan“.

Es blieb nicht die einzige Überraschung der Veranstaltung. Offenbar rechnete die Werft bereits im Sommer 2020 mit Stellenabbau im großen Stil. Schon vor einem Jahr habe es Gespräche zur Gründung der Transfergesellschaft gegeben, sagte deren Vertreter jetzt in Warnemünde. Öffentlich sickerten diese Pläne aber erst gegen Jahresende durch. Werft-Sprecher Sprunk sagt dazu lediglich, die Einrichtung der Transfergesellschaft gehe auf eine Forderung von Betriebsrat und Gewerkschaften zurück.

Müller befürchtet, bald wieder als Montagearbeiter durch die Republik ziehen zu müssen, und dabei den Kontakt zu seinem Kind zu verlieren. Er hat eine Woche Zeit, um den Aufhebungsvertrag zu unterschreiben und in die Transfergesellschaft zu wechseln. Die Alternative wäre: Nicht unterschrieben, gekündigt werden und dann dagegen klagen.

Die Aussichten sind bescheiden, sagt Guido Fröschke von der IG Metall. Die Richter geben solchen Klagen nur selten statt. „Dafür müssen grobe Fehler bei der Sozialauswahl vorliegen“, erklärt der Gewerkschafter. Aber das komme so gut wie nie vor.

