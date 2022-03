Aussortiertes auf Stralsunds Straßen verschenken: Nachhaltig oder illegale Müllentsorgung?

Stralsund

Dinge, die nicht mehr gebraucht werden, einfach zu verschenken statt wegzuwerfen ist selbstverständlich lobenswert, sinnvoll und nachhaltig. Immer häufiger ist jedoch zu beobachten, dass in den Straßen Kisten vor die Tür gestellt werden, in denen sich alles sammelt, was aussortiert wurde. Das abgewetzte Kuscheltier zwischen dem veralteten Duden, dem zerkratztem Spielzeugauto und der alten Nachttischleuchte. Vielleicht steht auch noch Omas Vitrine daneben, da spart man sich den Weg zum Wertstoffhof.

Die Grenze zur illegalen Müllentsorgung ist oft fließend. Eine Rückfrage bei der Stadtverwaltung oder auch beim Vermieter kann da Sicherheit geben, was erlaubt ist. Denn im Ernstfall könnten sonst sogar Bußgelder fällig werden. Vielleicht hat der Anwohner aus diesem Grund seine nicht mehr gewollten Bildbände nicht vor die eigene Haustür, sondern einfach auf den nächsten Stromverteilerkasten abgestellt, an dem ich am Wulflamufer vorbei kam?

Nachhaltig? Sicherlich. Nachahmenswert? Eher nicht. Die nächsten Regentropfen machen das Material unbrauchbar. Kleiner Tipp: Bücherschränke finden sich in fast jedem Stadtteil und trocken untergebracht sind die guten Stücke dort auf jeden Fall.

Von Wenke Büssow-Krämer